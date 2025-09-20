UPSSSC Vacancy : age limit for several Group C posts in UP increased to 40 years UPSSC recruitment notification soon यूपी में ग्रुप सी के कई पदों की आयु सीमा बढ़कर हुई 40 साल, UPSSSC निकालेगा भर्तियों के विज्ञापन, Career Hindi News - Hindustan
Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, प्रयागराजSat, 20 Sep 2025 07:20 AM
यूपी में ग्रुप सी के कई पदों की आयु सीमा बढ़कर हुई 40 साल, UPSSSC निकालेगा भर्तियों के विज्ञापन

यूपी सरकार ने तृतीय श्रेणी के कई पदों पर होने वाली भर्ती में अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 40 साल कर दी है। अभी तक इन पदों की आयु सीमा 28 या 32 साल थी। इस बदलाव का फायदा उन बेरोजगार प्रतियोगियों को होगा जो भर्ती के इंतजार में ओवरएज हो चुके हैं। भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद इनकी ओर से आयु सीमा में इजाफा करने की मांग की जाती थी। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने छह सितंबर को प्रयोगशाला तकनीकी संवर्ग में भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 32 साल से बढ़ाकर 40 साल कर दी है। इसी विभाग में लेखपाल एवं सर्वेयर की भर्ती के लिए भी आयु सीमा 32 साल से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई है।

पहले इन पदों पर विज्ञापन निकालकर सीधे भर्ती की जाती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को चयन की जिम्मेदारी दी गई है और लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी। इससे पहले समाज कल्याण विभाग ने ग्राम विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी की सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा बढ़ाकर 40 साल कर दी थी। पहले आयु अधिकतम आयु सीमा 32 साल निर्धारित थी। हाल ही में आवास एवं विकास परिषद में आशुलिपिक भर्ती की अधिकतम आयु सीमा भी 28 साल से बढ़ाकर 40 वर्ष और स्वागत अधिकारी की आयु सीमा 32 साल से बढ़ाकर 40 साल की गई है।

PET रिजल्ट के बाद यूपी में 44000 पदों पर होंगी भर्तियां

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 44778 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मिल चुका है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा-2025 पीईटी का परिणाम ( UPSSSC PET Result 2025 ) जारी होने के बाद इन्हें भरने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। राज्य सरकार ने समूह ‘ग’ तक के पदों को भरने का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे रखा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विभागों को ऑनलाइन पोर्टल ई-अधियाचन के माध्यम से भर्तियों का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है। आयोग द्वारा शासन को उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक उसे 868 भर्तियों के प्रस्ताव मिले हैं। इनमें कुल 44778 पद हैं। इस बार सर्वाधिक लेखपाल भर्ती के लिए प्रस्ताव हैं। लेखपाल के 7994, तकनीकी सेवा के 5431, कनिष्ठ सहायक के 4582 अधिशासी अधिकारी के 320 पदों के प्रस्ताव आयोग को मिल चुके हैं। मत्स्य अधिकारी के 105, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के 397, बीजीसी तकनीशियन के 255, कंपाउंडर 560, आबकारी सिपाही 564, सहायक विकास अधिकारी 545, सहायक बोरिंग तकनीशियन 419 पद हैं। मानचित्रकार, स्पर्श दृष्टिबाधित प्रशिक्षण स्नातक अध्यापक, अधीक्षक कार्यशाला, सहायक सांख्यिकीय अधिकारी-मत्स्य निरीक्षक के प्रस्ताव आयोग को मिले हैं।

