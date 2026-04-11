Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

UPSSSC Vacancy : यूपी में विधान भवन गार्ड व फायरमैन के 170 पदों पर भर्ती, 12वीं पास करें आवेदन

Apr 11, 2026 12:00 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

UPSSSC Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विधान भवन रक्षक और विधान भवन आग्निक / अग्निरक्षक के 170 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है।

UPSSSC Vacancy : यूपी में विधान भवन गार्ड व फायरमैन के 170 पदों पर भर्ती, 12वीं पास करें आवेदन

UPSSSC Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विधान भवन रक्षक और विधान भवन आग्निक / अग्निरक्षक के 170 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए 9 से 29 जून तक आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन पत्र में संशोधन 6 जुलाई तक किए जा सकेंगे। आवेदन आयोग की वेबसाइट https://upsssc.gov.in पर ऑनलाइन लिए जाएंगे। इस भर्ती में आवेदन के लिए वही पात्र होंगे जिन्होंने यूपी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी-2025) में हिस्सा लिया होगा। इसके स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को शार्टलिस्ट किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क सभी वर्गों के लिए 25 रुपये रखा गया है।

किस वर्ग के कितने पद

विधान भवन रक्षक के 120 पदों में 51 अनारक्षित, 31 अनुसूचित जाति, दो अनुसूचित जनजाति, 24 अन्य पिछड़ा वर्ग व ईडब्ल्यूएस के 12 पद हैं। विधान भवन आग्निक/अग्निरक्षक के 50 पदों में 26 अनारक्षित, नौ-नौ पद एससी व ओबीसी, एसटी के एक व ईडब्ल्यूएस के पांच पद हैं।

योग्यता

दोनों पदों पर भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से पास होना चाहिए।

ये भी पढ़ें:गवर्नमेंट प्रेस में ग्रुप सी के 1500 पदों पर होगी भर्ती, UPSSSC निकालेगा बहाली

आयु सीमा

आवेदन के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु वाले पात्र होंगे। आयु की गणना उस कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई से की जाएगी । अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य श्रेणियों को नियमानुसार छूट दी जाएगी।

वेतनमान: दोनों पदों के लिए पे-मैट्रिक्स लेवल-3 (₹21,700 – ₹69,100) है

चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक/दक्षता परीक्षा के आधार पर होगा।

ये भी पढ़ें:यूपी में फार्मासिस्ट की बंपर भर्ती! 560 पदों के लिए 9 मार्च से करें अप्लाई

शारीरिक मानक :

पुरुष अभ्यर्थी: ऊंचाई 168 सेमी (सामान्य/ओबीसी/एससी) और 160 सेमी (एसटी)। सीना न्यूनतम 84 सेमी (फुलाने पर)।

महिला अभ्यर्थी: ऊंचाई 152 सेमी (सामान्य/ओबीसी/एससी) और 147 सेमी (एसटी)। वजन 45 से 58 किलोग्राम के बीच।

लिखित परीक्षा

परीक्षा में 100 अंकों का एक प्रश्नपत्र होगा, जिसके लिए 2 घंटे (120 मिनट) का समय मिलेगा

इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे और 1/4 (25%) की नेगेटिव मार्किंग भी होगी।

विषय इस प्रकार होंगे:

भारत का इतिहास, भूगोल, राजनीति और सामान्य विज्ञान

कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी

ये भी पढ़ें:यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 115 पदों पर निकली नौकरी, 2 अप्रैल से करें आवेदन

महत्वपूर्ण तिथियां

विज्ञापन के अनुसार मुख्य तिथियाँ इस प्रकार हैं:

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि: 10-04-2026

ऑनलाइन आवेदन/शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि: 09-06-2026

ऑनलाइन आवेदन/शुल्क जमा/आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि: 29-06-2026

शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि: 06-07-2026

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
Upsssc UPSSSC Recruitment
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन और Board Results 2026 ( UP Board Result 2026, MP Board Result 2026, CBSE 2026 Result) देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पाएं।