UPSSSC Vacancy 2026: यूपी में वन रक्षक के 708 पदों पर निकली भर्ती, 12वीं पास करें आवेदन
UPSSSC Forest Guard Vacancy 2026: यूपी के वन विभाग में वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक के 708 रिक्त पदों पर भर्ती होगी।30 जून से इन पदों पर भर्ती के लिए आनलाइन आवेदन, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
UPSSSC Forest Guard Vacancy 2026: यूपी के वन विभाग में वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक के 708 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती की विज्ञप्ति जारी की है। 30 जून से इन पदों पर भर्ती के लिए आनलाइन आवेदन, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई निर्धारित की गई है। आनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के जरिए होगा। आयोग के अनुसार अभ्यर्थी आवेदन-पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाल सकेंगे, जब तक शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता।
भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में शामिल अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। इसके आधार पर ही उन्हें लिखित परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर से भी अपने आवेदन कर सकते हैं। सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को 25 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा जबकि मुख्य परीक्षा के लिए शाॅर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों से अलग से शुल्क लिया जाएगा।
रिक्तियों का विवरण (कुल 708 पद) :
वन रक्षक (सामान्य चयन): 318 पद (अनारक्षित: 128, अनुसूचित जाति: 65, अनुसूचित जनजाति: 10, अन्य पिछड़ा वर्ग: 84, EWS: 31)
वन्य जीव रक्षक (सामान्य चयन): 10 पद (अनारक्षित: 04, अनुसूचित जाति: 02, अनुसूचित जनजाति: 01, अन्य पिछड़ा वर्ग: 02, EWS: 01)
वन रक्षक (विशेष चयन): 329 पद (अनुसूचित जाति: 134, अन्य पिछड़ा वर्ग: 195)
वन्य जीव रक्षक (विशेष चयन): 51 पद (अनुसूचित जाति: 17, अन्य पिछड़ा वर्ग: 34)
क्या है योग्यता
भर्ती के लिए इंटर या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा। आयु पहली जुलाई को 18 साल और 40 वर्ष से अधिक न हो। आरक्षित श्रेणियों (जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति आदि) को सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी
शारीरिक मानदंड परीक्षा :
पुरुष: न्यूनतम ऊंचाई 168 सेमी (ST के लिए 160 सेमी) और सीने का फुलाव 84 सेमी (ST के लिए 82 सेमी) होना चाहिए, जिसमें कम से कम 5 सेमी का फुलाव अनिवार्य है।
महिला: न्यूनतम ऊंचाई 152 सेमी (ST के लिए 147 सेमी) और वजन 45 से 58 किलोग्राम के बीच होना चाहिए।
कैसे होगा चयन
मुख्य लिखित परीक्षा व फिजिकल टेस्ट
लिखित परीक्षा: यह 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी जिसमें 100 प्रश्न 100 अंकों के होंगे। गलत उत्तर के लिए 0.25 (1/4) अंकों की निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है।
भाग 1: विषयगत ज्ञान (50 प्रश्न, 50 अंक)
भाग 2: प्रारंभिक स्तर की गणित एवं जीव विज्ञान (15 प्रश्न, 15 अंक)
भाग 3: कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएँ (15 प्रश्न, 15 अंक)
भाग 4: उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी (20 प्रश्न, 20 अंक)
शारीरिक दक्षता परीक्षा
पुरुष अभ्यर्थियों को 10 किग्रा भार लेकर 04 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। वहीं महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।
इसके साथ ही 100 नंबर, 100 सवाल की दो घंटे की परीक्षा भी होगी। इसमें माइनस मार्किंग भी लागू होगी। उन्होंने बताया कि इसका विस्तृत पाठ्यक्रम भी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी सभी निर्देश को पढ़कर आवेदन करें।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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