UPSSSC Vacancy 2026: यूपी होमगार्ड विभाग में प्लाटून कमांडर व ब्लाक आर्गनाइजर के 243 पदों पर निकली भर्ती
यूपी होमगार्ड विभाग में प्लाटून कमांडर के 52 पदों तथा ब्लाक आर्गनाइजर के 243 पदों ( कुल रिक्त 295 पद) पर भर्ती होगी। इसके लिए आनलाइन आवेदन 16 जून से किया जा सकेगा।
यूपी होमगार्ड विभाग में प्लाटून कमांडर के 52 पदों तथा ब्लाक आर्गनाइजर के 243 पदों ( कुल रिक्त 295 पद) पर भर्ती होगी। इसके लिए आनलाइन आवेदन 16 जून से किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बुधवार को इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। आयोग के अनुसार होमगार्ड मुख्यालय के अधीन प्लाटून कमांडर व ब्लाक आर्गनाइजर पर भर्ती के लिए 16 जून से आनलाइन आवेदन और शुल्क जमा किया जा सकेगा। आनलाइन आवेदन / शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि छह जुलाई निर्धारित की गई है। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 13 जुलाई होगी।
कैटेगरी के हिसाब से पद तय
ब्लॉक ऑर्गेनाइजर भर्ती में अनारक्षित वर्ग के लिए 98 पद तय किए गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 48, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 71 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 24 पद आरक्षित हैं। वहीं प्लाटून कमांडर भर्ती में अनारक्षित वर्ग के लिए 23 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 11, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5 पद तय किए गए हैं।
छह जुलाई के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाल सकेंगे, जब तक उनके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। बैंक से शुल्क का समायोजन 13 जुलाई तक अनिवार्य रूप से कराना होगा। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदनपत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी कर सकेंगे।
पीईटी का स्कोर कार्ड होना अनिवार्य
आयोग के अनुसार प्लाटून कमांडर / ब्लाक आर्गनाइजर की मुख्य परीक्षा के लिए केवल वही अभ्यर्थी आनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो विज्ञापित पद के लिए वांछित अनिवार्य अर्हता रखते हों। इसके अलावा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा-2025 में सम्मिलित हुए हों तथा उन्हें आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा-2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो।
पीईटी स्कोर से मेन्स के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे
मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा-2025 के नार्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा-2025 में वास्तविक स्कोर अथवा नार्मलाइज़्ड स्कोर में शून्य या उससे कम/ ऋणात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शार्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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