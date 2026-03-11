Hindustan Hindi News
UPSSSC UPPCB Vacancy 2026: यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 115 पदों पर निकली नौकरी, 2 अप्रैल से करें आवेदन

Mar 11, 2026 08:34 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
UPSSSC UP Pollution Control Board Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने राज्य के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक नया अवसर प्रदान किया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) में विभिन्न तकनीकी पदों को भरने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 115 रिक्तियों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। यदि आप पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सरकारी करियर बनाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन मौका है।

किन पदों पर होगी नियुक्तियां?

UPSSSC द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह भर्ती मुख्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के भीतर तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों को सुदृढ़ करने के लिए की जा रही है। नोटिफिकेशन में जूनियर इंजीनियर (JE) और अन्य सहायक तकनीकी पदों के लिए रिक्तियां शामिल हैं। इन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित बोर्ड के कार्यालयों में तैनात किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन शुल्क

आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। आवेदन से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं:

आवेदन शुरू होने की तिथि: 2 अप्रैल 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 22 अप्रैल 2026

शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 22 अप्रैल 2026

आवेदन करने वाले सभी श्रेणी के उम्मीदवारों को 25 रुपये का ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले उम्मीदवारों को बाद में अलग से परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।

कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता मानदंड)

इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को दो मुख्य शर्तों को पूरा करना होगा:

PET स्कोर: उम्मीदवार के पास UPSSSC द्वारा आयोजित 'प्रारंभिक अर्हता परीक्षा' (PET) का वैध स्कोरकार्ड होना अनिवार्य है। केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्हें आयोग द्वारा PET के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

शैक्षणिक योग्यता: पदों की प्रकृति के अनुसार, उम्मीदवारों के पास संबंधित इंजीनियरिंग स्ट्रीम (जैसे सिविल, पर्यावरण या केमिकल) में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए।

आयु सीमा: आवेदकों की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC) को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

चयन प्रक्रिया और परीक्षा का स्वरूप

चयन मुख्य रूप से लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। PET स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा में संबंधित विषय और सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की तिथि और सिलेबस आयोग की वेबसाइट पर जल्द ही अलग से अपलोड किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक और पात्र उम्मीदवार UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

  1. सबसे पहले 'Candidate Registration' पर क्लिक करें।

2. अपने PET रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉग-इन करें।

3. अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।

4. फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

5. अंत में, भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट जरूर ले लें।

Upsssc Sarkari Naukri
