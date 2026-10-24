यूपी पीईटी कल से, कब बंद होंगे गेट, कब तक एंट्री, कौन सा पेन लाएं, OMR कैसे भरें, 10 नियम
UPSSSC PET 2026 Guidelines : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से रविवार को राज्य भर में पीईटी आयोजित होगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, परीक्षा 25 अक्टूबर के साथ 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को होगी।
UPSSSC PET 2026 Guidelines : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से रविवार को राज्य भर में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) आयोजित होगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, परीक्षा 25 अक्टूबर के साथ 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक चलेगी। परीक्षा में अभ्यर्थियों को दो घंटे में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने होंगे। प्रश्नपत्र में भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तार्किक क्षमता, समसामयिक घटनाओं और सामान्य जागरूकता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा हिंदी गद्यांश, ग्राफ की व्याख्या और तालिका विश्लेषण पर आधारित सवाल भी शामिल होंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने प्रवेश पत्र पर दर्ज परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी पहले ही जांच लें।
UPSSSC PET 2026 Guidelines : यहां पढ़ें पीईटी के नियम
1. एडमिट कार्ड के साथ फोटो आईडी जरूर लाएं
अपने साथ एडमिट कार्ड व एक ऑरिजनल फोटो आईडी (आधार कार्ड/पहचान पत्र/ पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस आदि) जरूर लाएं। पहचान पत्र की फोटो कॉपी भी अपने साथ लाएं।
2. कब बंद होंगे गेट
अभ्यर्थियों से एग्जाम शुरू होने से 2 घंटा पहले रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। एग्जाम शुरू होने से आधा घंटा पहले गेट बंद हो जाएंगे। यानी सुबह की शिफ्ट के पेपर में 9.30 बजे और दोपहर की शिफ्ट के पेपर में 2.30 बजे गेट बंद हो जाएंगे। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को एंट्री नहीं दी जाएगी।
3. इन चीजों पर बैन
परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच और अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को लाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। उक्त सामग्रियों के उम्मीदवार के पास पाये जाने पर परीक्षार्थी दण्ड/अनुशासनिक कार्रवाई के भागी होंगे, जिसके तहत उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। आयोग की इस परीक्षा एवं आगामी परीक्षाओं में भाग लेने से उन्हें वंचित किया जा सकता है।
4. आधार कार्ड के साथ दो फोटो भी लाएं
आधार कार्ड के साथ दो नए पासपोर्ट आकार की फोटो भी लाएं। फोटो के पीछे अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर व परीक्षा तिथि लिखी हो।
5. नीला या काला पैन लाएं साथ
अभ्यर्थियों को केवल ब्लैक या ब्लू बॉल पेन ही साथ लाने की अनुमति होगी।
6- ओएमआर शीट
ओएमआर शीट पर प्रश्न पेपर का सही क्रमांक डालना अनिवार्य है। ओएमआर शीट पर क्रमांक सही दर्ज नहीं होने पर शीट का मूल्यांकन नहीं होगा। ओएमआर शीट में किसी भी गोले को आधा ना भरें। गोला पूरा ना भरने से कंप्यूटर में आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न के लिए एक ही उत्तर को गोला करें। एक से ज्यादा गोला करने पर इस आंसर के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे।
7- नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक चौथाई अंक काटा जाएगा।
8- नकल करने/कराने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर भी अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगी।
9. पैटर्न
पीईटी परीक्षा 100 अंकों और दो घंटे की होगी। इसमें नगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए चौथाई अंक काटा जाएगा।
10. इस भर्ती परीक्षा के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े ग्रुप सी लेवल के हजारों पदों को भरा जाएगा। सबसे पहले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा ( पीईटी ) होगी और इसके बाद भर्तियों के संबंध में विज्ञापन निकाल कर आयोग आवेदन लेगा। पीईटी स्कोर के आधार पर अलग-अलग भर्तियों में अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा/स्किल टेस्ट/शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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