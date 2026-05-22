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यूपी लेखपाल परीक्षा में मंगलसूत्र, चूड़ियां तक उतरवाईं, जूड़े खुलवाए, कितने फीसदी ने दिया एग्जाम, किन प्रश्नों ने उलझाया

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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UPSSSC UP Lekhpal Exam : पूरे राज्य के 44 जिलों के 861 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित लेखपाल परीक्षा में कुल 3,66,712 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 3,01,756 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी।

यूपी लेखपाल परीक्षा में मंगलसूत्र, चूड़ियां तक उतरवाईं, जूड़े खुलवाए, कितने फीसदी ने दिया एग्जाम, किन प्रश्नों ने उलझाया

UPSSSC UP Lekhpal Exam : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लेखपाल भर्ती परीक्षा प्रयागराज जिले के 34 परीक्षा केंद्रों पर हुई। परीक्षा में कुल 85 फीसदी परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा के दौरान निगरानी के लिए लगातार अफसरों ने निरीक्षण किया। डीएम मनीष कुमार वर्मा व एसीएम द्वितीय ठाकुर प्रसाद सिंह ने कई केंद्रों पर जाकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं पूरे राज्य के 44 जिलों के 861 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित लेखपाल परीक्षा में कुल 3,66,712 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 3,01,756 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। प्रदेश में लगभग 82.3% उपस्थिति दर्ज की गई। करीब 64,956 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

परीक्षा में कुल 100 प्रश्न आए थे। जिसमें हिंदी और समसामायिकी भी शामिल था। हिंदी में मुहावरों का अर्थ जैसे ‘बहती गंगा में हाथ धोना’ का अर्थ क्या है? आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2025 किस देश ने जीती? इंडियन एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 में मानव केंद्रित दृष्टिकोण को एम, ए, एन, ए, वी संक्षिप्ताक्षर में समाहित किया गया अक्षर एन का क्या अर्थ है? रेपो दर वो दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को निम्न के बदले धन उधार देता है। जैसे तमाम प्रश्न शामिल किए गए थे। परीक्षा के नोडल एसीएम द्वितीय ठाकुर प्रसाद सिंह ने बताया कि 85 फीसदी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हुई।

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7994 पदों पर होनी है भर्ती, आंसर-की जल्द

यूपी लेखपाल परीक्षा आंसर-की जल्द ही https://upsssc.gov.in पर जारी कर दी जाएगी। 7994 पदों पर लेखपाल भर्ती होनी है। करीब 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था हालांकि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी PET 2025 के मेरिट के आधार पर मुख्य लिखित परीक्षा के लिए 3.67 लाख अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी। इस भर्ती में एक पद के लिए करीब 46 उम्मीदवार दावेदारी कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा देने के बाद अभ्यर्थियों की भीड़ रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशन पर उमड़ पड़ी। इनकी सहूलियत के मद्देनजर वाराणसी सिटी स्टेशन से आजमगढ़ तक एग्जाम स्पेशल ट्रेन चलाई गई।

मंगलसूत्र, चूड़ियां तक उतरवाईं, जूड़े खुलवाए

लेखपाल परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल, ब्लूटूथ, कैमरा समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित रहे। महिला अभ्यर्थियों के जूड़े, चूड़ियां, कड़े, कानों के कुंडल, चश्मे और यहां तक कि पानी की बोतलों के रैपर तक हटवाकर प्रवेश दिया गया।

किन प्रश्नों में उलझे परीक्षार्थी

परीक्षा के दौरान चंद्रभागा नदी और फ्रंटियर गांधी से जुड़े प्रश्नों ने अभ्यर्थियों को सबसे अधिक उलझाया। कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी आधारित सवालों ने भी समय लिया, जबकि हिंदी और सामान्य ज्ञान अपेक्षाकृत आसान रहा। अभ्यर्थियों ने बताया कि गणित के सेक्शन ने परीक्षा हॉल में पसीने छुड़ा दिए और प्रश्नों को हल करने में काफी समय लगा।

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लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थियों ने एक पैर पर खड़े होकर की यात्रा

लेखपाल भर्ती परीक्षा के चलते गुरुवार को प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज संगम और सूबेदारगंज स्टेशन पर सुबह से ही परीक्षार्थियों का जमावड़ा लगा रहा। ट्रेनों और प्लेटफॉर्मों पर इतनी भीड़ रही कि यात्रियों को चढ़ने-उतरने में काफी परेशानी हुई। अभ्यर्थी खिड़कियों से घुसते नजर आए। सबसे अधिक दबाव वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और बिहार रूट की ट्रेनों में देखने को मिला।

प्रयागराज जंक्शन से गुजरने वाली आनंद विहार टर्मिनल सहित अधिकतर ट्रेनों के सामान्य कोच पूरी तरह खचाखच भरे रहे। कई ट्रेनों में अभ्यर्थी दरवाजों और गैलरी में खड़े नजर आए। कुछ अभ्यर्थियों ने बताया कि ट्रेनों में खड़े होने कि जगह नहीं थी, पूरी यात्रा एक पैर पर किया। सुबह चार बजे से ही स्टेशन परिसर में अभ्यर्थियों का पहुंचना शुरू हो गया था। टिकट काउंटरों और पूछताछ केंद्रों पर लंबी कतारें लगी रहीं।

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Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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