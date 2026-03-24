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UPSSSC Recruitment 2026: यूपी में टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-सी के 2759 पदों पर बंपर भर्ती, ₹81,100 तक मिलेगी सैलरी

Mar 24, 2026 10:40 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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UPSSSC Technical Assistant Recruitment: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने कृषि विभाग के तहत टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-सी के 2759 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

UPSSSC Recruitment 2026: यूपी में टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-सी के 2759 पदों पर बंपर भर्ती, ₹81,100 तक मिलेगी सैलरी

UPSSSC Technical Assistant Group C Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर आया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने कृषि विभाग के तहत टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-सी के 2759 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञों की कमी को पूरा करना चाहती है। कृषि स्नातक और संबंधित डिग्री धारकों के लिए यह अपना करियर संवारने का एक बेहतरीन मौका है।

महत्वपूर्ण तारीखें

भर्ती बोर्ड ने आवेदन के लिए पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर फॉर्म भरें:

नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि: 24 मार्च 2026

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 22 मई 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 11 जून 2026

शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 11 जून 2026

फॉर्म में करेक्सन की अंतिम तिथि: 18 जून 2026

पदों का विवरण

कुल 2759 पदों को विभिन्न श्रेणियों में इस प्रकार बांटा गया है:

सामान्य (General): 1692 पद

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 573 पद

ईडब्ल्यूएस (EWS): 275 पद

अनुसूचित जाति (SC): 213 पद

अनुसूचित जनजाति (ST): 06 पद

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पात्रता और शैक्षणिक योग्यता

इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास ये योग्यताएं होना अनिवार्य है:

PET 2025 स्कोरकार्ड: केवल वे ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो UPSSSC PET 2025 की परीक्षा में शामिल हुए थे और जिनके पास वैध स्कोरकार्ड है। शून्य या नकारात्मक अंक वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।

डिग्री: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक (B.Sc. Ag) या इसके समकक्ष डिग्री जैसे बागवानी (Horticulture), वानिकी (Forestry), कृषि इंजीनियरिंग में बी.टेक या गृह विज्ञान (Home Science) में 4 वर्षीय डिग्री।

आयु सीमा: उम्मीदवार की आयु 21 से 40 वर्ष (01 जुलाई 2026 तक) के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया और वेतन

चयन की प्रक्रिया मुख्य रूप से मुख्य लिखित परीक्षा पर आधारित होगी। सबसे पहले PET 2025 के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद लिखित परीक्षा और अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-4 के तहत वेतन मिलेगा, जो 25,500 रुपये से 81,100 रुपये के बीच होगा। साथ ही अन्य सरकारी भत्ते भी देय होंगे।

आवेदन शुल्क

सभी श्रेणियों (सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी) के लिए आवेदन शुल्क मात्र 25 रुपये रखा गया है।

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक उम्मीदवार upsssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको अपने PET 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करना होगा।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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