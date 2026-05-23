UPSSSC AGTA Recruitment 2026 : यूपी में 2759 पदों पर भर्ती का ऐलान, PET वालों के लिए बड़ा मौका; जानिए कौन हैं योग्य
UPSSSC Technical Assistant Recruitment 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 2759 AGTA ग्रुप C पदों पर भर्ती होगी।
UPSSSC AGTA Recruitment 2026 : उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। UPSSSC ने टेकनिकल असिस्टेंट यानी AGTA Group-C भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2759 पद भरे जाएंगे। खास बात यह है कि आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास UPSSSC PET 2025 का वैध स्कोरकार्ड होना जरूरी है।
यह भर्ती कृषि और उससे जुड़े विषयों में पढ़ाई कर चुके युवाओं के लिए शानदार मौका मानी जा रही है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे।
कब से शुरू होंगे आवेदन
भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन 24 मार्च 2026 को जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 मई 2026 से शुरू होगी। उम्मीदवार 11 जून 2026 तक आवेदन जमा कर सकेंगे। इसी दिन तक फीस जमा करने की भी आखिरी तारीख तय की गई है। अगर आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उम्मीदवार 18 जून 2026 तक उसमें सुधार कर सकेंगे। आयोग की तरफ से फिलहाल मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की गई है।
कितने पद किस वर्ग के लिए
इस भर्ती में सबसे ज्यादा पद अनारक्षित वर्ग यानी UR के लिए रखे गए हैं। वहीं OBC, SC, ST और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को भी आरक्षण नियमों के अनुसार मौका मिलेगा।
कुल 2759 पदों में
- UR : 1107 पद
- OBC : 745 पद
- SC : 579 पद
- ST : 55 पद
- EWS : 273 पद
कौन कर सकता है आवेदन
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास कृषि में स्नातक डिग्री होना जरूरी है। इसके अलावा बागवानी, वानिकी, कृषि इंजीनियरिंग या 4 वर्षीय होम साइंस/कम्युनिटी साइंस डिग्री वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। सबसे जरूरी शर्त यह है कि उम्मीदवार ने UPSSSC PET 2025 परीक्षा दी हो और उसके पास वैध स्कोरकार्ड मौजूद हो। बिना PET 2025 स्कोर के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उम्र सीमा क्या रखी गई है
भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 40 साल तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के मुताबिक उम्र में छूट दी जाएगी।
सिर्फ 25 रुपये में आवेदन
इस भर्ती की एक और बड़ी खासियत इसकी बेहद कम आवेदन फीस है। सभी वर्गों के उम्मीदवारों को सिर्फ 25 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकेगी। उम्मीदवार नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI I-Collect या ई-चालान के जरिए भुगतान कर सकते हैं।
कैसे होगा चयन
इस भर्ती में चयन तीन चरणों में किया जाएगा। सबसे पहले PET 2025 स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग होगी। इसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम मेरिट मुख्य परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर तैयार होगी।
ऐसे भर सकेंगे ऑनलाइन फॉर्म
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर AGTA भर्ती लिंक खोलेंगे। इसके बाद PET 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉगिन करना होगा। फॉर्म में मांगी गई शैक्षणिक जानकारी, आरक्षण और अन्य जरूरी डिटेल भरने के बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फीस जमा करने के बाद उम्मीदवार फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंट निकाल सकते हैं।
अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सलाह
जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। कई बार अंतिम दिनों में वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक की वजह से तकनीकी दिक्कतें आती हैं। साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से जरूर पढ़ें ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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