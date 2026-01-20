UPSSSC Stenographer Exam: यूपी स्टेनोग्राफर परीक्षा आधे से ज्यादा उम्मीदवारों ने छोड़ी, रीजनिंग के सवालों ने चकराया

संक्षेप: UPSSSC Stenographer Exam: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आशुलिपिक मुख्य परीक्षा में मंगलवार को सरल सवालों से परीक्षार्थियों की बांछे खिल गई। रीजनिंग के सवालों ने परीक्षार्थियों को उलझा भी दिया।

UPSSSC Stenographer Exam: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आशुलिपिक मुख्य परीक्षा में मंगलवार को सरल सवालों से परीक्षार्थियों की बांछे खिल गई। रीजनिंग के सवालों ने परीक्षार्थियों को उलझा भी दिया। क्रीम को दूध से अलग करने की विधि आदि सवाल से परीक्षार्थी चकरा गए। निगेटिव मार्किंग के चलते ज्यादातर ने कई प्रश्न छोड़ भी दिए। आधे से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। डेढ़ घंटे पहले परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। आधे घंटे पहले गेट बंद कर दिया गया। बायोमीट्रिक के साथ आंखों की कठपुतली की जांच हुई।

सुबह कड़े सुरक्षा घेरे में सात बजे पेपर का प्रश्न पत्र कोषागार से निकाला गया। सुबह 10 से 12 बजे तक शहर के 23 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा हुई। इसमे 10489 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी। जबकि सिर्फ 4572 ने परीक्षा दी। 5917 ने परीक्षा छोड़ दी। प्रवेश से पहले परीक्षार्थियों का कलावा, ताबीज, क्लचर से लेकर कील और बाली भी उतरवाई गई। 100 मीटर दूरी तक सभी फोटोकॉपी की दुकानें बंद रही।