UPSSSC स्टेनोग्राफर एडमिट कार्ड 2026 जारी, ऐसे करें डाउनलोड; इन बातों का रखें ध्यान

संक्षेप: upsssc stenographer admit card 2026 out: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। UPSSSC स्टेनोग्राफर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है।

upsssc stenographer admit card 2026 out: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जनवरी का महीना बेहद अहम साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने विज्ञापन संख्या 13-एग्जाम/2024 के तहत आवेदन किया था, उनके लिए राहत की खबर है कि अब परीक्षा का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। यह खबर खास तौर पर उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे।

UPSSSC स्टेनोग्राफर एडमिट कार्ड 2026 जारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 16 जनवरी 2026 को UPSSSC स्टेनोग्राफर एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। आयोग द्वारा यह एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। उम्मीदवार इसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

परीक्षा की तारीख और समय UPSSSC स्टेनोग्राफर मेन लिखित परीक्षा 20 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा एक ही शिफ्ट में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। परीक्षा राज्य के विभिन्न जिलों में बनाए गए केंद्रों पर ऑफलाइन माध्यम से कराई जाएगी।

कुल पदों की संख्या इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 1224 पदों पर नियुक्ति की जानी है। बड़ी संख्या में रिक्त पद होने के कारण इस परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों में काफी उत्साह देखा जा रहा है।

UPSSSC स्टेनोग्राफर एडमिट कार्ड 2026 कैसे डाउनलोड करें उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं -

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर “एडमिट कार्ड” या “डाउनलोड एडमिट कार्ड” से जुड़े लिंक पर क्लिक करें।

अब “स्टेनोग्राफर मेन परीक्षा – विज्ञापन संख्या 13-एग्जाम/2024” वाले लिंक को चुनें।

इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड दर्ज करें।

सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और 2 से 3 प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें। एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी UPSSSC स्टेनोग्राफर एडमिट कार्ड 2026 में उम्मीदवार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होंगी, जिनमें नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, रोल नंबर, फोटो और हस्ताक्षर शामिल हैं। इसके अलावा परीक्षा की तारीख, समय, केंद्र का पूरा पता और जरूरी निर्देश भी एडमिट कार्ड पर लिखे होंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी विवरण ध्यान से जांच लें।

परीक्षा के दिन जरूरी दस्तावेज परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र लेकर जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो और साधारण नीला या काला पेन भी साथ रखें। मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, किताबें, नोट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र में ले जाना सख्त मना है।