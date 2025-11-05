UPSSSC Interview Date: यूपीएसएसएससी ने 6 अलग-अलग ट्रेडों में इंटरव्यू के लिए सफल उम्मीदवारों की घोषणा
UPSSSC Interview Date: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से विभिन्न ट्रेडों में 35 पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों के इंटरव्यू की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। यह उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है, जिन्होंने इन पदों के लिए आवेदन किया था। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी।
इंटरव्यू के लिए सफल उम्मीदवार-
आयोग द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार, कुल छह अलग-अलग ट्रेडों के लिए इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक पद और इंटरव्यू के लिए सफल आवेदकों की संख्या है-
1. पेंटर- 75 आवेदक
2. सर्वेयर- 18 आवेदक
3. मैकेनिक ट्रेक्टर- 77 आवेदक
4. मैकेनिक मेडिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स- 10 आवेदक
5. सहायक सांख्यिकीय अधिकारी- 92 आवेदक
6. लेदर गुड्स मेकर- 4 आवेदक
इंटरव्यू शेड्यूल-
इंटरव्यू 18 नवंबर से शुरू होकर 21 नवंबर 2025 तक चलेंगे। पहले तीन दिनों 18 से 20 नवंबर 2025 को इंटरव्यू दो शिफ्टों प्रथम और द्वितीय में आयोजित किए जाएंगे।
1. पेंटर के 6 पदों के लिए 75 उम्मीदवारों का इंटरव्यू 18 नवंबर को आयोजित किया जाएगा।
2. सर्वेयर के 2 पदों के लिए 18 उम्मीदवारों का इंटरव्यू 18 नवंबर को आयोजित किया जाएगा।
3. मैकेनिक ट्रैक्टर के 8 पदों के लिए 77 उम्मीदवारों का इंटरव्यू 19 नवंबर को आयोजित किया जाएगा।
4. मैकेनिक मेडिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 पदों के लिए 10 उम्मीदवारों का इंटरव्यू 19 नवंबर को दूसरी शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा।
5. सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 16 पदों के लिए 92 उम्मीदवारों का इंटरव्यू 20 नवंबर को दोनों शिफ्टों में आयोजित किया जाएगा।
6. लेदर गुड्स मेकर के लिए इंटरव्यू 21 नवंबर को केवल एक शिफ्ट (प्रथम) में आयोजित किया जाएगा।
UPSSSC ने स्पष्ट किया है कि चयनित उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि और समय पर सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ पहुंचना होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक जानकारी और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें। यह भर्ती प्रक्रिया इन 35 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।