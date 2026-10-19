JOBS: यूपी के युवाओं के लिए खुशखबरी! युवा कल्याण विभाग में 412 पदों पर निकली सरकारी नौकरी
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने युवा कल्याण विभाग में क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी व व्यायाम प्रशिक्षक के 412 पदों पर भर्ती निकाली है। 6 नवंबर 2026 तक upsssc.gov.in पर अप्लाई करें।
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे ग्रेजुएट युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) एक बेहतरीन मौका लेकर आया है। आयोग ने युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अंतर्गत कुल 412 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के तहत आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 06 नवंबर 2026 तय की गई है। जो उम्मीदवार यूपी सरकार में अधिकारी के रूप में करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें बिना देर किए अपना फॉर्म सबमिट कर देना चाहिए।
कुल पद और पदों की डिटेल्स
UPSSSC द्वारा कुल 412 पदों को भरा जाएगा, जिनमें दो अलग-अलग पद शामिल हैं।
क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी: 368 पद
व्यायाम प्रशिक्षक : 44 पद
पात्रता और शैक्षणिक योग्यता
PET 2025 अनिवार्य: इस भर्ती में केवल वही अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने UPSSSC PET-2025 परीक्षा दी हो और जिनके पास वैलिड नॉर्मलाइज्ड स्कोरकार्ड हो।
शैक्षणिक योग्यता-
क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।
व्यायाम प्रशिक्षक: ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ शारीरिक शिक्षा में B.P.Ed. या D.P.Ed. की डिग्री/डिप्लोमा होना अनिवार्य है।
आयु सीमा: 1 जुलाई 2026 तक उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। यूपी के आरक्षित श्रेणियों (SC, ST, OBC) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।
सैलरी और चयन प्रक्रिया
वेतनमान: क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के लिए पे लेवल-5 (29,200 रुपये – 92,300 रुपये) और व्यायाम प्रशिक्षक के लिए पे लेवल-6 (35,400 रुपये – 1,12,400 रुपये) निर्धारित है।
चयन के चरण:PET-2025 स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्टिंग। मुख्य लिखित परीक्षा। शारीरिक माप परीक्षण (PMT) एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व मेडिकल टेस्ट।
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर 'Live Advertisement' सेक्शन में जाएं। अपने PET 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन करें, डिटेल्स चेक करें और 25 रुपये का ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क देकर 6 नवंबर 2026 तक आवेदन पूरा करें। आवेदन फॉर्म में किसी भी प्रकार के संशोधन की अंतिम तिथि 13 नवंबर 2026 है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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