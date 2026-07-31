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गर्भवती अभ्यर्थी की 14 किमी पैदल चलने की PET टालने से इनकार गलत, कोर्ट ने UPSSSC को लगाई फटकार

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान
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हाईकोर्ट ने वन रक्षक व वन्यजीव रक्षक भर्ती में गर्भावस्था के कारण शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) स्थगित करने का अनुरोध ठुकराने के उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के फैसले को रद्द कर दिया।

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गर्भावस्था सरकारी नौकरी पाने में बाधा नहीं, UPSSSC का फैसला रद्द

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि गर्भावस्था सरकारी नौकरी पाने में बाधा नहीं मानी जा सकती। स्पष्ट किया कि किसी महिला को नौकरी पाने के अधिकार से वंचित करने का आधार गर्भावस्था नहीं हो सकता। किसी महिला को मातृत्व और रोजगार में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर करना प्रजनन अधिकार और रोजगार के अधिकार, दोनों का उल्लंघन है। इसके साथ वन रक्षक व वन्यजीव रक्षक भर्ती में गर्भावस्था के कारण शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) स्थगित करने का अनुरोध ठुकराने के उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के फैसले को रद्द कर दिया।

यह निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने अभ्यर्थी कोमल जायसवाल की विशेष अपील स्वीकार कर दिया है। अपीलार्थी ने वर्ष 2023 की भर्ती में आवेदन किया था। लिखित परीक्षा के बाद फरवरी 2026 में पीईटी से पहले वह नौ माह की गर्भवती थी। लिहाजा 14 किमी पैदल परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध किया, लेकिन आयोग ने मांग अस्वीकार कर दी। एकल पीठ ने भी याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने कहा कि विवाहित या गर्भवती होना अयोग्यता नहीं है, नियमों में पीईटी स्थगित करने पर रोक नहीं है तो असाधारण हालात में मानवीय, संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

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चार सप्ताह में अपीलार्थी की पीईटी कराने का निर्देश

कोर्ट ने आयोग को चार सप्ताह के भीतर अपीलार्थी की पीईटी कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि यदि वह पीईटी, चिकित्सीय परीक्षण और मेरिट में सफल होती है तो उसे उसी तिथि से नियुक्ति का लाभ दिया जाए, जिस दिन उससे कम मेरिट वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति मिली हो। तब तक ओबीसी महिला वर्ग का एक पद रिक्त रखने का भी आदेश दिया गया है।

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विभाग नहीं मांग सकता विलंब माफी: हाईकोर्ट

लखनऊ। लखनऊ बेंच ने कहा है कि सरकारी विभाग लालफीताशाही, फाइलों के इधर-उधर घूमने या प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी का हवाला देकर मध्यस्थता में विलंब से दायर अपीलों की देरी माफ कराने का अधिकार नहीं रखते। स्पष्ट किया कि परिसीमा अधिनियम के तहत सरकार और निजी पक्षकार दोनों समान हैं इसलिए सरकारी विभागों को किसी प्रकार की विशेष रियायत नहीं दी जा सकती। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने रेल मंत्रालय की ओर से दाखिल विशेष अपील खारिज करते हुए की।

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पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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