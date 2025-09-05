UPSSSC PET Special Trains List : UP PET Special Trains list up roadways special buses timing download pdf UPSSSC PET Special Trains List : देखें यूपी पीईटी स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट, एक्स्ट्रा बसों का भी ऐलान, Career Hindi News - Hindustan
UPSSSC PET Special Trains List : यूपी पीईटी अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए जहां नॉर्दर्न रेलवे और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने पीईटी अभ्यर्थियों के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है, वहीं यूपी रोडवेज ने भी तमाम परीक्षा जिलों में सैंकड़ों अतिरिक्त विशेष बसें चलाने का निर्णय लिया है।

Fri, 5 Sep 2025 03:40 PM
UPSSSC PET Special Trains List : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कल 6 सितंबर और 7 सितंबर को दो-दो पालियों में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी 2025) का आयोजन करने जा रहा है। करीब 25 लाख अभ्यर्थी इसमें हिस्सा लेंगे। परीक्षा को निर्बाध ढंग से आयोजित करने के लिए पुलिस व प्रशासन ने कमर कस ली है। दो दिन राज्य के जिलों में लाखों अभ्यर्थियों का आना जाना रहेगा। अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए जहां नॉर्दर्न रेलवे और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने पीईटी अभ्यर्थियों के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है, वहीं यूपी रोडवेज ने भी तमाम परीक्षा जिलों में सैंकड़ों अतिरिक्त विशेष बसें चलाने का निर्णय लिया है।

यहां देखें रेलवे की स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट

UPSSSC PET Special Trains List UPSSSC PET Special Trains List UPSSSC PET Special Trains List

तमाम जिलों में स्पेशल बसों का भी ऐलान

प्रयागराज

प्रयागराज परिक्षेत्र से 1,26,089 अभ्यर्थी विभिन्न जिलों में परीक्षा देने जाएंगे, जबकि 96,480 अभ्यर्थी अन्य जिलों से प्रयागराज में परीक्षा देने आएंगे। इसके लिए रोडवेज ने सिविल लाइंस के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को नोडल बनाया है और अतिरिक्त बसें रिजर्व की गई हैं। सभी डिपो में अभ्यर्थियों की मदद के लिए हेल्प डेस्क भी बनाया जा रहा है। रोडवेज की तैयारियों के मुताबिक प्रयागराज से फतेहपुर परीक्षा देने जाने वाली 10,198 महिला अभ्यर्थियों के लिए लीडर रोड से बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी तरह झांसी जाने वाले 39,835 अभ्यर्थियों और जालौन जाने वाले 11,059 अभ्यर्थियों के लिए भी बसों की व्यवस्था की गई है। मिर्जापुर से भदोही, गाजीपुर और जौनपुर जाने वाले 9,636 महिला अभ्यर्थियों और 22,073 पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रतापगढ़ से मिर्जापुर जाने वाले 384 महिला अभ्यर्थियों और 32,904 अभ्यर्थियों के लिए भी रोडवेज की ओर से तैयारी की गई है। इन तैयारियों के तहत बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चित्रकूट, सोनभद्र, फतेहपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से आने वाले 96480 अभ्यर्थियों के लिए गाड़ियां रिजर्व की गई हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए नॉनस्टॉप बसें चलाई जाएंगी।

चार से सात सितंबर तक

- बरेली-अमरोहा मार्ग पर 9981 परीक्षार्थियों के लिए बरेली डिपो से 16 और रुहेलखंड से 19 बसें

- बरेली- बिजनौर मार्ग पर 14,039 परीक्षार्थियों के लिए बरेली डिपो से 28 और रुहेलखंड डिपो से 32 बसें

- बरेली-बदायूं मार्ग पर 12961 परीक्षार्थियों के लिए बरेली डिपो से 20 और रुहेलखंड डिपो से 19 बसें

- बदायूं-गौतमबुद्धनगर मार्ग पर 16,352 परीक्षार्थियों के लिए बदायूं डिपो से 60 बसें

- पीलीभीत-मेरठ मार्ग पर 11735 परीक्षार्थियों के लिए पीलीभीत डिपो से 45 बसें

- अंबेडकरनगर-बरेली मार्ग पर 5543 परीक्षार्थियों के लिए बरेली डिपो से 12 और रुहेलखंड डिपो से 13 बसें

- अयोध्या-बरेली मार्ग पर 25,358 परीक्षार्थियों के लिए बरेली डिपो से 40 और रुहेलखंड डिपो से 43 बसें

- बस्ती-बरेली मार्ग पर 7137 परीक्षार्थियों के लिए बरेली डिपो से 13 और रुहेलखंड डिपो से 17 बसें

- बदायूं-बरेली मार्ग पर 6883 परीक्षार्थियों के लिए बदायूं डिपो से 25 बसें

- पीलीभीत-बरेली मार्ग पर 5235 परीक्षार्थियों के लिए पीलीभीत डिपो से 17 बसें

- शाहजहांपुर-बरेली मार्ग पर 7246 परीक्षार्थियों के लिए बरेली डिपो से 16 और रुहेलखंड डिपो से 16 बसें

- सुल्तानपुर- बरेली मार्ग पर 24997 परीक्षार्थियों के लिए बरेली डिपो से 38 और रुहेलखंड डिपो से 42 बसें

अयोध्या

यूपी पीईटी परीक्षा के मद्देनजर अयोध्या डिपो की सभी 147 बसें शुक्रवार सुबह से ऑनरोड रहेंगी। परीक्षार्थियों के आवागमन की सुविधा के लिए बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, बहराइच व बलरामपुर के लिए सेवाएं चलाई जाएंगी। जबकि दिल्ली, आगरा व अन्य लंबी दूरी के स्थानों की बसें को निरस्त रहेंगी। अयोध्या डिपो के एआरएम आदित्य प्रकाश ने बताया कि डिपो की सभी बसें सोंमवार तक चलेंगी। परीक्षार्थियों को 14 घंटे बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी भी जिले के लिए पर्याप्त संख्या में यात्री मिलनेपर बसों को चलाया जाएगा। डिपो के सभी कर्मचारियों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं।

आजमगढ़

परीक्षा में जिले में 48 हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षार्थियों की भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम की ओर से आजमगढ़ परिक्षेत्र में 551 बसें लगाई गई हैं। परीक्षार्थियों के साथ ही उनके अभिभावक भी आएंगे। माना जा रहा है कि दो दिनों में जिले में एक लाख से अधिक लोगों का आगमन होगा। परीक्षा के चलते आजमगढ़ परिक्षेत्र के आरएम ने यात्रियों की सहूलियत के लिए रोडवेज बसों का मूवमेंट प्लान तैयार किया है। चार से सात सितंबर तक विभिन्न मार्गों पर अतिरिक्त बसें संचालित होंगी।

