Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़UPSSSC PET Result 2025 releasing soon at upsssc.gov.in, how to download scorecard when out
UPSSSC PET Result 2025: यूपीएसएसएसी पीईटी 2025 रिजल्ट का इंतजार, इन स्टेप्स से कर सकेंगे चेक

UPSSSC PET Result 2025: यूपीएसएसएसी पीईटी 2025 रिजल्ट का इंतजार, इन स्टेप्स से कर सकेंगे चेक

संक्षेप:

UPSSSC PET Result 2025: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से जल्द ही प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2025 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। उम्मीदवार अपना रिजल्ट अधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे।

Sun, 23 Nov 2025 03:50 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UPSSSC PET Result 2025: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से जल्द ही प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2025 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल लाखों उम्मीदवारों रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीदवार अपना रिजल्ट अधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

परीक्षा की डिटेल्स -

UPSSSC PET उत्तर प्रदेश में ग्रुप 'सी' (Group C) के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए पहली सीढ़ी है। यह एक अनिवार्य अर्हता परीक्षा है।

परीक्षा की तारीख: यह परीक्षा 6 और 7 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी।

स्कोर की वैलिडीटी: यह ध्यान रखना जरूरी है कि UPSSSC PET स्कोरकार्ड जारी होने की तारीख से तीन साल के लिए वैलिड होता है।

UPSSSC PET रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद, उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट (upsssc.gov.in) पर जाएं।

2. रिजल्ट लिंक खोजें: होमपेज पर आपको UPSSSC PET 2025 रिजल्ट से संबंधित लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।

3. लॉगिन डिटेल्स: अब नए पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग और स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड सही दर्ज करें।

4. लॉगिन करें: सभी जानकारी भरने के बाद 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करें।

5. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें: आपका UPSSSC PET रिजल्ट (स्कोरकार्ड) स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

6. इसे अच्छे से चेक करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट या PDF कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

स्कोरकार्ड पर उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्राप्त कुल स्कोर और परीक्षा में क्वालिफाइंग स्टेटस जैसे सभी महत्वपूर्ण डिटेल्स दी गई होगी।

PET स्कोर के बाद क्या?

PET परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को ही UPSSSC द्वारा जारी की जाने वाली विभिन्न ग्रुप 'सी' भर्तियों (मुख्य परीक्षाओं) में शामिल होने का मौका मिलेगा। UPSSSC, PET के स्कोर के आधार पर हर भर्ती के लिए एक कट-ऑफ निर्धारित करेगा। जो उम्मीदवार इस कट-ऑफ को पार करेंगे, वे ही मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे।

इसलिए, जिन उम्मीदवारों को लगता है कि उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट के साथ ही आने वाली मुख्य परीक्षाओं (जैसे लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट आदि) की तैयारी तुरंत शुरू कर दें। एक अच्छा PET स्कोर आपको उत्तर प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर देता है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
UPSSSC PET Upsssc Pet Result
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।