UPSSSC PET Result 2025: यूपीएसएसएसी पीईटी 2025 रिजल्ट का upsssc.gov.in पर इंतजार, इस तरह कर सकेंगे चेक

संक्षेप: UPSSSC PET Result 2025: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से जल्द ही प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2025 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। उम्मीदवार अपना रिजल्ट अधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे।

UPSSSC PET Result 2025: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से जल्द ही प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2025 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल लाखों उम्मीदवारों रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीदवार अपना रिजल्ट अधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

परीक्षा की डिटेल्स - UPSSSC PET उत्तर प्रदेश में ग्रुप 'सी' (Group C) के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए पहली सीढ़ी है। यह एक अनिवार्य अर्हता परीक्षा है। यह परीक्षा 6 और 7 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी।यह ध्यान रखना जरूरी है कि UPSSSC PET स्कोरकार्ड जारी होने की तारीख से तीन साल के लिए वैलिड होता है।

UPSSSC PET रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें? रिजल्ट जारी होने के बाद, उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट (upsssc.gov.in) पर जाएं।

2. रिजल्ट लिंक खोजें: होमपेज पर आपको UPSSSC PET 2025 रिजल्ट से संबंधित लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।

3. लॉगिन डिटेल्स: अब नए पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग और स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड सही दर्ज करें।

4. लॉगिन करें: सभी जानकारी भरने के बाद 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करें।

5. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें: आपका UPSSSC PET रिजल्ट (स्कोरकार्ड) स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

6. इसे अच्छे से चेक करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट या PDF कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

स्कोरकार्ड पर उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्राप्त कुल स्कोर और परीक्षा में क्वालिफाइंग स्टेटस जैसे सभी महत्वपूर्ण डिटेल्स दी गई होगी।

PET स्कोर के बाद क्या? PET परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को ही UPSSSC द्वारा जारी की जाने वाली विभिन्न ग्रुप 'सी' भर्तियों (मुख्य परीक्षाओं) में शामिल होने का मौका मिलेगा। UPSSSC, PET के स्कोर के आधार पर हर भर्ती के लिए एक कट-ऑफ निर्धारित करेगा। जो उम्मीदवार इस कट-ऑफ को पार करेंगे, वे ही मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे।