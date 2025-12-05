जारी हुआ UPSSSC PET 2025 परीक्षा का रिजल्ट, upsssc.gov.in पर ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड
UPSSSC ने PET 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया। उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन नंबर से upsssc.gov.in से ऐसे स्कोरकार्ड डाउनलोड करें।
UPSSSC PET 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के लाखों उम्मीदवारों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन (UPSSSC) ने 5 दिसंबर को पीईटी 2025 का परिणाम घोषित कर दिया। जिन युवा अभ्यर्थियों ने सरकारी नौकरी की तैयारी में रातें जागकर मेहनत की थी, अब वो अपना स्कोरकार्ड आसानी से देख सकते हैं। 6 और 7 सितंबर को हुई यह परीक्षा इस बार भी ग्रुप-बी और ग्रुप-सी भर्ती की पहली सीढ़ी बनेगी।
UPSSSC PET Result 2025 : रिजल्ट कैसे देखें?
पीईटी 2025 का स्कोरकार्ड निकालने के लिए उम्मीदवारों को किसी दबाव या जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। बस कुछ आसान स्टेप्स फ़ॉलो करें -
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: upsssc.gov.in
- होमपेज पर “UPSSSC PET Result 2025 / Scorecard” लिंक पर क्लिक करें
- नया लॉगिन पेज खुलेगा
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, और अगर पूछा जाए तो जेंडर व कैप्चा भरें
- सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा
- स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और उसकी प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखें
UPSSSC PET Result 2025 : स्कोरकार्ड में क्या मिलेगा?
PET स्कोरकार्ड उम्मीदवार की कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शाता है। इनमें शामिल हैं -
- उम्मीदवार का नाम
- रजिस्ट्रेशन नंबर
- जन्मतिथि
- श्रेणी (कैटेगरी)
- जेंडर
- परीक्षा तिथि और शिफ्ट
- परीक्षा केंद्र
- सेक्शनवार प्राप्तांक
उम्मीदवारों को सलाह है कि इन सभी डिटेल्स को ध्यान से मिलान करें। किसी भी त्रुटि की स्थिति में तुरंत UPSSSC की हेल्पलाइन से संपर्क करें।
UPSSSC PET Result 2025 : आगे क्या होगा पीईटी पास करने वालों के लिए?
जो उम्मीदवार PET 2025 में क्वालिफाई हो गए हैं, उनके लिए अब सरकारी नौकरियों के कई रास्ते खुल जाते हैं। जिनमें लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, तकनीकी सहायक, विभिन्न विभागों में ग्रुप-बी और ग्रुप-सी पद शामिल हैं।
UPSSSC PET सर्टिफिकेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरे तीन साल तक वैध रहता है। यानी एक बार पास होने के बाद उम्मीदवार तीन साल तक कई भर्ती प्रक्रियाओं में शामिल हो सकते हैं।
UPSSSC PET Result 2025 : PET 2025 क्यों है खास?
इस साल भी PET उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी बड़ी भर्तियों की नींव साबित होगा। लाखों उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा न सिर्फ़ एक नंबर या रिजल्ट है, बल्कि सपनों की सरकारी नौकरी की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है।