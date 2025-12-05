Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़upsssc pet result 2025 declared how to download pet scorecard registration number certificate validity group b group c
UPSSSC PET Result 2025 Out : जारी हुआ यूपीएसएसएससी पीईटी परीक्षा का रिजल्ट, लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म

UPSSSC PET Result 2025 Out : जारी हुआ यूपीएसएसएससी पीईटी परीक्षा का रिजल्ट, लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म

संक्षेप:

UPSSSC PET Result 2025 के साथ यूपी के लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता खुल गया है। तीन साल वैध सर्टिफिकेट से उम्मीदवार कई भर्तियों में शामिल हो सकेंगे।

Dec 05, 2025 10:47 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UPSSSC PET Result 2025 Out : उत्तर प्रदेश के लाखों उम्मीदवारों का इंतजार आज खत्म हो गया। यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन (UPSSSC) ने 5 दिसंबर को पीईटी 2025 का नतीजा घोषित कर दिया। 6 और 7 सितंबर को हुई इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना स्कोरकार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पीईटी का यह रिजल्ट उन सभी भर्ती प्रक्रियाओं की पहली सीढ़ी है, जिन पर यूपी के युवा अपनी उम्मीद लगाए बैठे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीईटी 2025 इस बार भी ग्रुप-बी और ग्रुप-सी में होने वाली तमाम भर्तियों का आधार बनेगा, यानी अगर कोई उम्मीदवार अगला कदम बढ़ाना चाहता है तो सबसे पहले पीईटी पास होना जरूरी है। इसमें खास बात यह है कि एक बार मिलने वाला पीईटी सर्टिफिकेट पूरे तीन साल तक वैध रहता है, जिससे उम्मीदवार कई भर्ती प्रक्रियाओं में भाग ले सकते हैं।

कैसे देखें UPSSSC PET Result 2025? (रजिस्ट्रेशन नंबर से)

अगर आप पीईटी में शामिल हुए थे, तो स्कोरकार्ड निकालने का तरीका बेहद आसान है:

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: upsssc.gov.in

2. होमपेज पर “UPSSSC PET Result 2025 / Scorecard” लिंक पर क्लिक करें

3. नया लॉगिन पेज खुलेगा

4. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, और यदि जरूरी हो, जेंडर व कैप्चा डालें

5. सबमिट करें और अपना रिजल्ट देखें

6. स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें और इसकी एक प्रिंट कॉपी भी संभालकर रखें

स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

डाउनलोड किया गया स्कोरकार्ड उम्मीदवार की कई महत्वपूर्ण जानकारियां दिखाता है, जिसमें नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, श्रेणी (कैटेगरी), जेंडर, जन्मतिथि, परीक्षा तिथि और शिफ्ट, परीक्षा केंद्र और प्राप्तांक शामिल हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि सभी विवरण ध्यान से मिलाकर देखें, ताकि आगे की भर्ती में कोई दिक्कत न आए।

क्वालिफाई करने वालों के लिए आगे क्या?

पीईटी पास करने वाले उम्मीदवार विभिन्न विभागों में निकली ग्रुप-बी और ग्रुप-सी की भर्तियों के लिए आगे आवेदन कर सकते हैं। इनमें लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, तकनीकी सहायकों की भर्तियां, अन्य विभागीय पद शामिल हैं।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Upsssc UPSSSC PET
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।