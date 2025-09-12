UPSSSC PET : यूपी पीईटी आंसर-की पर 17 तक आपत्ति का मौका, रिजल्ट के बाद होंगी 44000 भर्तियां, पदों का ब्योरा

UPSSSC PET : यूपीएसएसएससी पीईटी की आंसर-की पर 17 सितंबर तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। प्रति आपत्ति 100 रुपये ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी। upsssc.gov.in पर शिफ्ट वाइज आंसर-की देख और अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

UPSSSC PET : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 6 व 7 सितंबर को आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) की आंसर-की पर 17 सितंबर तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। अभ्यर्थियों को प्रति आपत्ति 100 रुपये ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर शिफ्ट वाइज आंसर-की देख और अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थी एक या उससे अधिक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने कहा है कि ऑनलाइन के अलावा किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। 17 सितंबर के बाद कोई आपत्ति नहीं ली जाएगी। बता दें कि दो दिन की परीक्षा में 1941993 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। यूपीएसएसएससी पीईटी 2025 के लिए 25,31,996 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।

पीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। इस भर्ती परीक्षा के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े ग्रुप सी लेवल के हजारों पदों को भरा जाएगा। सबसे पहले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा ( पीईटी ) होगी और इसके बाद भर्तियों के संबंध में विज्ञापन निकाल कर आयोग आवेदन लेगा। पीईटी स्कोर के आधार पर अलग-अलग भर्तियों में अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा/स्किल टेस्ट/शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

यूपी पीईटी रिजल्ट के बाद होंगी 44000 पदों पर भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 44778 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मिल चुका है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा-2025 पीईटी का परिणाम ( UPSSSC PET Result 2025 ) जारी होने के बाद इन्हें भरने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। राज्य सरकार ने समूह ‘ग’ तक के पदों को भरने का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे रखा है। आयोग द्वारा शासन को उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक उसे 868 भर्तियों के प्रस्ताव मिले हैं। इनमें कुल 44778 पद हैं।