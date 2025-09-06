UPSSSC PET Question Paper Download Pdf : डाउनलोड यूपी पीईटी प्रश्न पत्र, डायरेक्ट लिंक

UPSSSC PET Question Paper Download Pdf : कुछ यूपी पीईटी परीक्षार्थियों ने बताया कि पेपर का लेवल मॉडरेट था। लखनऊ में कुछ परीक्षार्थियों ने कहा कि गणित में डाटा इंटरप्रिटेशन (आंकड़ों के विश्लेषण) और ग्राफ पर आधारित प्रश्न हल करने में सबसे अधिक कठिनाई हुई।

UPSSSC PET Question Paper Download Pdf : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीईटी परीक्षा शनिवार 6 अगस्त से शुरू हो गई। पहले दिन अभ्यर्थियों को कड़ी तलाशी के बाद एंट्री दी गई। नियम के मुताबिक एग्जाम शुरू होने से आधा घंटा पहले गेट बंद कर दिए गए। 10 से 12 बजे तक चली पहली शिफ्ट की परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों ने बताया कि पेपर का लेवल मॉडरेट था। लखनऊ में कुछ परीक्षार्थियों ने कहा कि गणित में डाटा इंटरप्रिटेशन (आंकड़ों के विश्लेषण) और ग्राफ पर आधारित प्रश्न हल करने में सबसे अधिक कठिनाई हुई। सामान्य अध्ययन के प्रश्नों में इतिहास और विज्ञान के काफी सवाल थे। हिन्दी में गद्यांश बड़े थे लेकिन गद्यांश पर आधारित प्रश्न सामान्य थे।

गौरव नाम के अभ्यर्थी ने कहा कि गणितीय विश्लेषण आधारित प्रश्न थोड़े कठिन लगे। इसके अलावा हिन्दी और करेंट अफेयर्स के प्रश्न सरल थे। राहुल कुमार ने बताया कि परीक्षा में करेंट अफेयर्स का दायरा बहुत बड़ा कर दिया गया था। गणित के सवाल थोड़े कठिन लगे, एनालिसिस से सम्बन्धित प्रश्न सरल थे।

कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं - हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है?

पुणे में उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था?

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?

कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, यह किस राज्य में स्थित है?

महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया?

एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं?

बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण (अंतिम मुक्ति) प्राप्त की?

जनवरी 2025 में कौन-सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वाँ पूर्ण सदस्य बना?

बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी?

ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?

विजय स्तंभ कहाँ स्थित है?

जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 कब लागू हुआ था?

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था

चंद्रयान-3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था?

भारत के पश्चिम में कौन-सा सागर स्थित है?

1928 में भारत का संविधान किसके द्वारा तैयार किया गया था?

भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी

विश्व की सबसे लंबी नदी कौन-सी है?

अम्ल को किस पदार्थ से बने कंटेनरों में संग्रहित किया जाता है?

गुड़हल के पौधे का फूल कैसा होता है?

प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहते हैं?

अल्पविकसित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है?

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद लागू होता है?

आपको बता दें कि करीब 25 लाख युवा पीईटी दे रहे हैं। इसके लिए प्रदेश के 46 जनपदों में 1479 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 6 व 7 सितंबर को प्रथम पाली में सुबह दस बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली में अपराह्न तीन बजे से पांच बजे तक एग्जाम प्रस्तावित है। प्रत्येक पाली की अवधि 120 मिनट निर्धारित है।

1. एडमिट कार्ड के साथ फोटो आईडी जरूर लाएं अपने साथ एडमिट कार्ड व एक ऑरिजनल फोटो आईडी (आधार कार्ड/पहचान पत्र/ पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस आदि) जरूर लाएं। पहचान पत्र की फोटो कॉपी भी अपने साथ लाएं।

2. कब बंद होंगे गेट अभ्यर्थियों से एग्जाम शुरू होने से 2 घंटा पहले रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। एग्जाम शुरू होने से आधा घंटा पहले गेट बंद हो जाएंगे। यानी सुबह की शिफ्ट के पेपर में 9.30 बजे और दोपहर की शिफ्ट के पेपर में 2.30 बजे गेट बंद हो जाएंगे। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को एंट्री नहीं दी जाएगी। गेट बंद कराने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी। सभी केंद्रों पर परीक्षार्थियों के मोबाइल जमा कराने की व्यवस्था भी होगी।

3. इन चीजों पर बैन परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच और अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को लाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। उक्त सामग्रियों के उम्मीदवार के पास पाये जाने पर परीक्षार्थी दण्ड/अनुशासनिक कार्रवाई के भागी होंगे, जिसके तहत उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। आयोग की इस परीक्षा एवं आगामी परीक्षाओं में भाग लेने से उन्हें वंचित किया जा सकता है।

4. आधार कार्ड के साथ दो फोटो भी लाएं आधार कार्ड के साथ दो नए पासपोर्ट आकार की फोटो भी लाएं। फोटो के पीछे अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर व परीक्षा तिथि लिखी हो।

नीला या काला पैन लाएं साथ अभ्यर्थियों को केवल ब्लैक या ब्लू बॉल पेन ही साथ लाने की अनुमति होगी