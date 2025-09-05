UPSSSC PET Guidelines : check up pet upssc pet entry reporting time 10 important rules intructions UPSSSC PET Guidelines : यूपी पीईटी कल से, कब बंद होंगे गेट, कौन सा पेन लाएं, OMR कैसे भरें, 10 नियम, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़UPSSSC PET Guidelines : check up pet upssc pet entry reporting time 10 important rules intructions

UPSSSC PET Guidelines : यूपी पीईटी कल से, कब बंद होंगे गेट, कौन सा पेन लाएं, OMR कैसे भरें, 10 नियम

UPSSSC PET 2025 Guidelines : यूपी पीईटी अभ्यर्थियों से एग्जाम शुरू होने से 2 घंटा पहले रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। एग्जाम शुरू होने से आधा घंटा पहले गेट बंद हो जाएंगे। करीब 25 लाख युवा यह परीक्षा देंगे।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 5 Sep 2025 12:20 PM
share Share
Follow Us on
UPSSSC PET Guidelines : यूपी पीईटी कल से, कब बंद होंगे गेट, कौन सा पेन लाएं, OMR कैसे भरें, 10 नियम

UPSSSC PET 2025 Guidelines : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कल 6 सितंबर और 7 सितंबर को दो-दो पालियों में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी 2025) का आयोजन करने जा रहा है। इसकी तैयारियां पुलिस प्रशासन ने पूरी कर ली है। प्रथम पाली में सुबह दस बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली में अपराह्न तीन बजे से पांच बजे तक होगी। प्रत्येक पाली की अवधि 120 मिनट निर्धारित है। प्रत्येक केंद्र पर स्थायी मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही निरीक्षण अधिकारी, पर्यवेक्षक और रूट मजिस्ट्रेट भी तैनात रहेंगे। परीक्षा के दौरान सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी तथा ट्रैफिक नियंत्रण, विद्युत आपूर्ति, पेयजल और चिकित्सा सुविधा की विशेष व्यवस्था की गई है।

1. एडमिट कार्ड के साथ फोटो आईडी जरूर लाएं

अपने साथ एडमिट कार्ड व एक ऑरिजनल फोटो आईडी (आधार कार्ड/पहचान पत्र/ पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस आदि) जरूर लाएं। पहचान पत्र की फोटो कॉपी भी अपने साथ लाएं।

2. कब बंद होंगे गेट

अभ्यर्थियों से एग्जाम शुरू होने से 2 घंटा पहले रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। एग्जाम शुरू होने से आधा घंटा पहले गेट बंद हो जाएंगे। यानी सुबह की शिफ्ट के पेपर में 9.30 बजे और दोपहर की शिफ्ट के पेपर में 2.30 बजे गेट बंद हो जाएंगे। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को एंट्री नहीं दी जाएगी।

3. इन चीजों पर बैन

परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच और अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को लाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। उक्त सामग्रियों के उम्मीदवार के पास पाये जाने पर परीक्षार्थी दण्ड/अनुशासनिक कार्रवाई के भागी होंगे, जिसके तहत उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। आयोग की इस परीक्षा एवं आगामी परीक्षाओं में भाग लेने से उन्हें वंचित किया जा सकता है।

4. आधार कार्ड के साथ दो फोटो भी लाएं

आधार कार्ड के साथ दो नए पासपोर्ट आकार की फोटो भी लाएं। फोटो के पीछे अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर व परीक्षा तिथि लिखी हो।

5. नीला या काला पैन लाएं साथ

अभ्यर्थियों को केवल ब्लैक या ब्लू बॉल पेन ही साथ लाने की अनुमति होगी।

6- ओएमआर शीट

ओएमआर शीट पर प्रश्न पेपर का सही क्रमांक डालना अनिवार्य है। ओएमआर शीट पर क्रमांक सही दर्ज नहीं होने पर शीट का मूल्यांकन नहीं होगा। ओएमआर शीट में किसी भी गोले को आधा ना भरें। गोला पूरा ना भरने से कंप्यूटर में आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न के लिए एक ही उत्तर को गोला करें। एक से ज्यादा गोला करने पर इस आंसर के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे।

7- नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक चौथाई अंक काटा जाएगा।

8- नकल करने/कराने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर भी अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगी।

ये भी पढ़ें:यूपीएसएसएससी ने शुरू की ऐप, एडमिट कार्ड समेत मिलेंगी तमाम भर्तियों की जानकारियां

9. पैटर्न

पीईटी परीक्षा 100 अंकों और दो घंटे की होगी। इसमें नगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए चौथाई अंक काटा जाएगा।

10. इस भर्ती परीक्षा के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े ग्रुप सी लेवल के हजारों पदों को भरा जाएगा। सबसे पहले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा ( पीईटी ) होगी और इसके बाद भर्तियों के संबंध में विज्ञापन निकाल कर आयोग आवेदन लेगा। पीईटी स्कोर के आधार पर अलग-अलग भर्तियों में अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा/स्किल टेस्ट/शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

Upsssc UPSSSC PET UPSSSC Recruitment
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।