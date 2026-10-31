यूपी PET परीक्षा बनी मुसीबत, किसी का 500 किमी. दूर सेंटर; स्टेशन बना रैन बसेरा
UPSSSC PET परीक्षा में दूर-दराज के केंद्र मिलने से अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ीं हैं। 400-500 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभ्यर्थी सेंटर पहुंचे।
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना लेकर महीनों तक किताबों में सिर खपाने वाले युवाओं के लिए पीईटी की परीक्षा सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रही। किसी के लिए यह 400-500 किलोमीटर का थका देने वाला सफर था, तो किसी के लिए भूख, आर्थिक तंगी और रातभर रेलवे स्टेशन के फर्श पर गुजारने की मजबूरी। परीक्षा केंद्रों के दूर-दराज जिलों में आवंटन ने अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ा दीं। हालात ऐसे रहे कि कई नौजवान परीक्षा देने से पहले ही सफर की जद्दोजहद में उलझ गए। किसी ने खचाखच भरी ट्रेन में लटककर मंजिल तक पहुंचने की कोशिश की, तो किसी को होटल का खर्च बचाने के लिए स्टेशन पर रात बितानी पड़ी। ऐसे में युवाओं के बीच सवाल उठने लगा कि आखिर एक प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए उन्हें इतनी दूर भेजने की जरूरत क्यों पड़ी?
टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, बरेली पहुंचे अभ्यर्थियों ने पीटीआई से बातचीत में अपनी परेशानियां साझा कीं। बाराबंकी के एमबीए छात्र सुनील पाराशरी ने परीक्षा केंद्रों के आवंटन पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव के दौरान सरकार मतदाताओं की सुविधा के लिए उनके घरों के आसपास मतदान केंद्र बनवाती है, लेकिन भर्ती परीक्षाओं में युवाओं को 400 से 500 किलोमीटर दूर भेज दिया जाता है। इससे अभ्यर्थियों को बेवजह परेशानी और आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है।
गोरखपुर के निखिल प्रताप सिंह ने भी व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि सरकार को युवाओं के सब्र का इस तरह इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि युवाओं के गुस्से की तस्वीर दिल्ली और नेपाल में पहले भी देखी जा चुकी है। व्यवस्था को समय रहते सुधारने की जरूरत है, ताकि युवाओं को इस तरह की परेशानियों से न गुजरना पड़े।
हरदोई की पुष्पा राजे बरेली जंक्शन पर स्टेशन के फर्श पर बैठी मिलीं। उन्होंने मांग की कि प्रतियोगी परीक्षाओं के केंद्र अभ्यर्थियों के गृह जिले या फिर आसपास के जिलों में ही बनाए जाने चाहिए। उनका कहना था कि दूर परीक्षा केंद्र मिलने से आने-जाने, खाने-पीने और ठहरने का खर्च बढ़ जाता है। इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ता है। परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों को अभ्यर्थियों की इन बुनियादी परेशानियों को भी ध्यान में रखना चाहिए।
ट्रेन में लटककर पहुंचीं, स्टेशन पर गुजारी रात
दिल्ली से परीक्षा देने पहुंचीं नर्सिंग ग्रेजुएट मधु शिवहरे का परीक्षा केंद्र बदायूं में आवंटित किया गया था। उन्हें खचाखच भरी ट्रेनों में सफर करते हुए बरेली पहुंचना पड़ा। सफर की थकान के बाद भी उनके सामने ठहरने की समस्या थी। होटल में रुकने का खर्च उठाना आसान नहीं था, लिहाजा उन्हें रेलवे स्टेशन के फर्श पर ही रात गुजारनी पड़ी। मधु की परेशानी अकेली नहीं थी। परीक्षा के लिए दूसरे जिलों और दूरदराज के इलाकों से पहुंचे कई अभ्यर्थियों के सामने भी ठहरने और यात्रा के खर्च का संकट रहा। जिनके पास होटल में रुकने का बजट नहीं था, उनके लिए रेलवे स्टेशन ही रात बिताने का ठिकाना बन गया।
प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम के दावे
एक तरफ अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों की दूरी, यातायात और ठहरने की समस्या से जूझते नजर आए, वहीं प्रशासन ने परीक्षा के शांतिपूर्ण और नकलविहीन आयोजन के लिए अपनी तैयारियों को पूरा बताया। बरेली के नोडल अधिकारी और एडीएम (सिटी) अविनाश त्रिपाठी के मुताबिक, जिले में 23 परीक्षा केंद्रों पर कुल 62,024 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। उन्होंने बताया कि परीक्षा को पारदर्शी, शांतिपूर्ण और नकलविहीन तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
हालांकि, परीक्षा की सुरक्षा और व्यवस्था के दावों के बीच अभ्यर्थियों की परेशानी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। परीक्षा में नकल रोकना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी यह भी है कि उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए सम्मानजनक और सुविधाजनक माहौल मिले।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव