UPSSSC PET Exam City : Upsssc gov in to release UP PET Exam City 25 lakhs wait admit card will be over
UPSSSC PET Exam City : Upsssc gov in to release UP PET Exam City 25 lakhs wait admit card will be over

UPSSSC PET Exam City : upsssc.gov.in पर जारी होने वाली है यूपी पीईटी एग्जाम सिटी, 25 लाख का इंतजार होगा खत्म

UPSSSC PET Admit Card 2025: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से जल्द ही PET 2025 की एग्जाम सिटी जारी हो सकती है। अभ्यर्थी अपनी एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 01:30 PM
UPSSSC PET Exam City : upsssc.gov.in पर जारी होने वाली है यूपी पीईटी एग्जाम सिटी, 25 लाख का इंतजार होगा खत्म

UPSSSC PET Admit Card 2025: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से जल्द ही प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा (PET) 2025 की एग्जाम सिटी जारी हो सकती है। अभ्यर्थी अपनी एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप से अभ्यर्थियों को यह पता चलेगा कि उनका एग्जाम किस शहर में है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यूपी पीईटी से 10 दिन पहले एग्जाम सिटी जारी हो सकती है। ऐसे में यह एक दो दिन में आ सकती है। एग्जाम सिटी के बाद एडमिट कार्ड जारी होंगे। एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप व एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा। इस बार पीईटी के लिए 25 लाख युवाओं ने आवेदन किया है।

यूपीएसएसएससी पीईटी परीक्षा का आयोजन 6 और 7 सितंबर को दो शिफ्टों में किया जाएगा। पहली शिफ्ट का समय सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर तीन से पांच बजे तक निर्धारित किया गया है। यूपी पीईटी का स्कोर तीन साल तक वैलिड होगा। यानी कि अगर अभ्यर्थी परीक्षा एक बार पास करने के बाद अगले तीन साल तक ग्रुप 'C' की सभी भर्तियों के लिए आवेदन कर सकता है।

इन पदों पर भर्ती के लिए यूपी पीईटी जरूरी

यूपी एएनएम मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग, राजस्व लेखपाल पद, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, आईटीआई अनुदेशक, सम्मिलित तकनीकी सेवा, वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी, एक्स-रे टेक्नीशियन, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, राजस्व विभाग में जूनियर असिस्टेंट, अकाउंटेंट एवं ऑडिटर, गन्ना विभाग में सर्वेयर आदि पदों पर भर्ती के लिए पहले पीईटी में बैठना होता है। इन पदों पर भर्ती के लिए पीईटी अनिवार्य है।

यूपी पीईटी एग्जाम पैटर्न-

यूपी पीईटी परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का कुल अंक 100 होगा। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षा में उम्मीदवारों से ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीप्ल च्वाॅइस क्वेश्चन (MCQ) पूछे जाएंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे जाएंगे।

यूपी पीईटी परीक्षा सिलेबस-

1. भारतीय इतिहास- 5 अंक

2. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन- 5 अंक

3. भूगोल- 5 अंक

4. भारतीय अर्थव्यवस्था- 5 अंक

5. भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन- 5 अंक

6. सामान्य विज्ञान- 5 अंक

7. प्रारंभिक अंकगणित- 5 अंक

8. सामान्य हिन्दी- 5 अंक

9. सामान्य इंग्लिश- 5 अंक

10. लॉजिक एंड रीजनिंग- 5 अंक

11. करेंट अफेयर्स- 10 अंक

12. जनरल अवेयरनेस- 10 अंक

13. अपठित हिन्दी गद्यांश - 10 अंक

14. ग्राफ की व्याख्या- 10 अंक

15. तालिका की व्याख्या- 10 अंक

