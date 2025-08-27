UPSSSC PET Exam City OUT, Link : यूपी पीईटी एग्जाम सिटी upsssc.gov.in पर जारी, डाउनलोड लिंक
UPSSSC PET Exam City 2025 OUT Sarkari Result : UPSSSC ने प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा (PET) 2025 की एग्जाम सिटी upsssc.gov.in पर जारी कर दी है। नीचे इसका डायरेक्ट लिंक दिया गया है। अभ्यर्थी इसे अपना एडमिट कार्ड न समझें। एडमिट कार्ड बाद में जारी होंगे।
UPSSSC PET Exam City 2025 OUT Sarkari Result : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा (PET) 2025 की एग्जाम सिटी जारी कर दी है। अभ्यर्थी अपनी एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप से अभ्यर्थियों को यह पता चलेगा कि उनका एग्जाम किस शहर में है और वे अपनी यात्रा की योजना बना सकेंगे। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी इसे अपना एडमिट कार्ड न समझें। यह सिर्फ एग्जाम सिटी की जानकारी है। एडमिट कार्ड बाद में जारी होंगे। एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप व एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा। इस बार पीईटी के लिए 25 लाख युवाओं ने आवेदन किया है।
यूपीएसएससी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है, 'आयोग के विज्ञापन संख्या-01-परीक्षा/2025, प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 की लिखित परीक्षा दिनांक 06 व 07 सितंबर, 2025 को प्रत्येक दिन दो पालियों में प्रदेश के 48 जनपदों में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। तदनुक्रम में प्रश्नगत विज्ञापन से सम्बन्धित समस्त अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि लिखित परीक्षा हेतु जनपद की जानकारी के लिए परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना सम्बन्धी विवरण आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी कर दिया गया है। सम्बन्धित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध Examination सेगमेन्ट के अंतर्गत सम्बन्धित विकल्प पर जाकर वांछित प्रविष्टियाँ अंकित करते हुए परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना देख सकते हैं व उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि यह लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र नहीं है। लिखित परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थियों को वैध प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। यह भी सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के पंजीकृत ईमेल पर परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना तथा प्रवेश पत्र डाउनलोड करने सम्बन्धी लिंक भी प्रेषित किया जा रहा है। आयोग द्वारा मुख्य वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने के उपरान्त ही अभ्यर्थी उक्त लिंक के माध्यम से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र जारी करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को पृथक से वेबसाइट के माध्यम से यथासमय सूचित किया जाएगा।'
यूपीएसएसएससी पीईटी परीक्षा का आयोजन 6 और 7 सितंबर को दो शिफ्टों में किया जाएगा। पहली शिफ्ट का समय सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर तीन से पांच बजे तक निर्धारित किया गया है। यूपी पीईटी का स्कोर तीन साल तक वैलिड होगा। यानी कि अगर अभ्यर्थी परीक्षा एक बार पास करने के बाद अगले तीन साल तक ग्रुप 'C' की सभी भर्तियों के लिए आवेदन कर सकता है।
इन पदों पर भर्ती के लिए यूपी पीईटी जरूरी
यूपी एएनएम मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग, राजस्व लेखपाल पद, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, आईटीआई अनुदेशक, सम्मिलित तकनीकी सेवा, वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी, एक्स-रे टेक्नीशियन, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, राजस्व विभाग में जूनियर असिस्टेंट, अकाउंटेंट एवं ऑडिटर, गन्ना विभाग में सर्वेयर आदि पदों पर भर्ती के लिए पहले पीईटी में बैठना होता है। इन पदों पर भर्ती के लिए पीईटी अनिवार्य है।
यूपी पीईटी एग्जाम पैटर्न-
यूपी पीईटी परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का कुल अंक 100 होगा। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षा में उम्मीदवारों से ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीप्ल च्वाॅइस क्वेश्चन (MCQ) पूछे जाएंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे जाएंगे।
यूपी पीईटी परीक्षा सिलेबस-
1. भारतीय इतिहास- 5 अंक
2. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन- 5 अंक
3. भूगोल- 5 अंक
4. भारतीय अर्थव्यवस्था- 5 अंक
5. भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन- 5 अंक
6. सामान्य विज्ञान- 5 अंक
7. प्रारंभिक अंकगणित- 5 अंक
8. सामान्य हिन्दी- 5 अंक
9. सामान्य इंग्लिश- 5 अंक
10. लॉजिक एंड रीजनिंग- 5 अंक
11. करेंट अफेयर्स- 10 अंक
12. जनरल अवेयरनेस- 10 अंक
13. अपठित हिन्दी गद्यांश - 10 अंक
14. ग्राफ की व्याख्या- 10 अंक
15. तालिका की व्याख्या- 10 अंक