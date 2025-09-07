UPSSSC PET Exam : यूपी पीईटी का दूसरा दिन आज, इस जिले के छह परीक्षा केंद्र बदले गए

शाहजहांपुर जिले में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए यूपी पीईटी (7 अगस्त) के 6 एग्जाम सेंटर बदले गए हैं। 6 सितंबर को छह परीक्षा केंद्रों के बाढ़ की चपेट में आने से दूसरी पाली में परीक्षार्थियों ने प्रवेश से कतराना शुरू कर दिया था।

UPSSSC PET Exam Center changed : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) का आज दूसरा दिन है। यूपी पीईटी के पहले दिन दोनों पालियों में कुल 1265998 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 964802 ने परीक्षा दी, जिससे कुल 76.21 प्रतिशत उपस्थिति रही। वहीं 301196 अभ्यर्थियों (23.79 फीसदी) ने परीक्षा छोड़ी दी। पहले दिन अधिकतर परीक्षार्थियों ने पेपर को सरल बताया। प्रयागराज के विभिन्न केंद्रों पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी दो घंटे की समयसीमा से काफी पहले ही पेपर हल करके बैठ गए थे। हिन्दू महिला इंटर कॉलेज केंद्र पर पहली पाली में परीक्षा देने वाले वाराणसी के अमन कुशवाहा ने बताया कि प्रश्नपत्र औसत था, कोई कठिनाई नहीं हुई। बलिया के अभय कुमार ने कहा कि पेपर ठीक था, सामान्य अध्ययन से अच्छे प्रश्न थे। बलिया के ही कुलदीप ने कहा कि गणित में लाभ-हानि और प्रतिशत के प्रश्न अधिक थे। सोनभद्र के सागर, वाराणसी के ओम प्रकाश यादव और बलिया के अमित कुमार को भी पेपर औसत लगा।

लखनऊ में पीसीएस और एसएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने बताया कि इस बार का प्रश्न पत्र बीते वर्ष के मुकाबले बहुत आसान रहा। निर्धारित समय में पूरा हो गया। जबकि पहली बार परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को सवाल हल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है। इन्हें गणित और करेंट अफेयर्स के सवाल हल करने में खासी परेशानी हुई। कई सवाल नहीं कर पाए।

बाढ़ का पानी भरने से छह परीक्षा केंद्र बदले गए शाहजहांपुर जिले में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए यूपी पीईटी (7 अगस्त) के 6 एग्जाम सेंटर बदले गए हैं। 6 सितंबर को छह परीक्षा केंद्रों के बाढ़ की चपेट में आने से दूसरी पाली में परीक्षार्थियों ने प्रवेश से कतराना शुरू कर दिया था। विरोध की आशंका को देखते हुए प्रशासन हरकत में आया और शाम तक इन सभी केंद्रों को बदल दिया गया। डीआईओएस हरिवंश की ओर से परीक्षार्थियों को फोन पर जानकारी दी जा रही है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और प्रमुख स्थानों पर जागरूकता बैनर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। परिवर्तित केंद्रों की सूची भी जारी की गई है। माधवराव सिंधिया पब्लिक स्कूल, नवादा इंदेपुर को संजय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, रेती रोड कर दिया गया। श्री शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ को रायन इंटरनेशनल स्कूल, सीतापुर-बरेली बाईपास रोड शिफ्ट किया गया। स्वामी धर्मानंद सरस्वती इंटर कॉलेज को डॉ. सुदामा प्रसाद कन्या इंटर कॉलेज, कचहरी रोड बनाया गया। स्वामी शुकदेवानंद महाविद्यालय ब्लॉक-ए को केन्द्रीय विद्यालय-1 कैंटोनमेंट, ब्लॉक-बी को केन्द्रीय विद्यालय-2 कैंटोनमेंट और राजकीय पॉलिटेक्निक लालपुर को श्री फूल सिंह शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज, नियामतपुर में बदला गया है।

पहले दिन दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते 10 पकड़े गए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) में पहले दिन 10 लोगों को दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया है। एफआईआर्र दर्ज कराई गई है।