यूपी पीईटी देने जा रहे हैं तो जान लें ये जरूरी बातें, परीक्षा को लेकर कहां बसों का इंतजाम
यूपीएसएसएससी पीईटी 2026 का आयोजन आज लखनऊ के 45 परीक्षा केंद्रों पर होगा। प्रत्येक पाली में करीब 19 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा का समय, जरूरी निर्देश और अतिरिक्त बसों की पूरी जानकारी यहां जानें।
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के लिए आज परीक्षा का दिन है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) के आयोजन को लेकर राजधानी लखनऊ में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहर के 45 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रदेश के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के लखनऊ पहुंचने की संभावना है। अभ्यर्थियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएंगी।
दो पालियों में होगी परीक्षा
पीईटी का आयोजन दो पालियों में किया जाएगा। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक आयोजित की जाएगी। प्रत्येक पाली में करीब 19 हजार अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। इस तरह दोनों पालियों को मिलाकर लगभग 38 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।
दो घंटे में हल करने होंगे 100 सवाल
पीईटी में अभ्यर्थियों को दो घंटे का समय दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों (एमसीक्यू) के जवाब देने होंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से पहले अपने प्रवेश पत्र पर दर्ज केंद्र का पता और रिपोर्टिंग समय अच्छी तरह जांच लें।
प्रवेश पत्र और पहचान पत्र रखना जरूरी
परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र और मान्य पहचान पत्र साथ ले जाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को निर्धारित रिपोर्टिंग समय से पहले केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है, ताकि प्रवेश संबंधी औपचारिकताएं समय से पूरी हो सकें।
अतिरिक्त बसों से मिलेगी राहत
परीक्षा में शामिल होने के लिए दूसरे जिलों से आने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। इससे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में सहूलियत मिलने की उम्मीद है। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे यात्रा के लिए पर्याप्त समय लेकर निकलें, ताकि यातायात या बसों में भीड़ के कारण परीक्षा केंद्र पहुंचने में देरी न हो।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव