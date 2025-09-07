UPSSSC PET: पीईटी के गणित और करेंट अफेयर्स में उलझे अभ्यर्थी, आज भी पीईटी अभ्यार्थियों के लिए स्पेशल ट्रेनें

UPSSSC PET: सरकारी नौकरियों के लिए शनिवार को आयोजित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) में गणित और करेंट अफेयर्स के सवालों ने खूब छकाया। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग से जो पाठ्यक्रम जारी किया गया था

सरकारी नौकरियों के लिए शनिवार को आयोजित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) में गणित और करेंट अफेयर्स के सवालों ने खूब छकाया। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग से जो पाठ्यक्रम जारी किया गया था उससे ज्यादा कठिन सवाल पूछे गए। कुछ अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र में कई सवाल पीसीएस प्री स्तर के थे।

पीसीएस और एसएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने बताया कि इस बार का प्रश्न पत्र बीते वर्ष के मुकाबले बहुत आसान रहा। निर्धारित समय में पूरा हो गया। जबकि पहली बार परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को सवाल हल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है। इन्हें गणित और करेंट अफेयर्स के सवाल हल करने में खासी परेशानी हुई। कई सवाल नहीं कर पाए। लखनऊ में 91 परीक्षा केन्द्र बनाए हैं। शनिवार और रविवार को परीक्षा में 1.26 अभ्यर्थियों को शामिल होना है। प्रशासन के मुताबिक शनिवार को दोनों पालियों में करीब 63 हजार की परीक्षा थी। पहली पॉली में 81 और दूसरी पॉली में 82 फीसदी शामिल हुए। अभ्यर्थियों को सघन तलाशी के बाद प्रवेश दिया गया। महिला अभ्यर्थियों के बुर्के, क्लिप व बाली उतरवाने के बाद प्रवेश मिला। लकड़ों के हाथ से कड़े और बेल्ट, कलावा कटवा दिया।

आज भी स्पेशल ट्रेनें

प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) में शामिल होने आए परीक्षार्थियों ने रेलवे के पसीने छुड़ा दिए। उम्मीद से अधिक भीड़ के कारण रेलवे को पूर्व निर्धारित परीक्षा स्पेशल से इतर एक और स्पेशल ट्रेन चलानी पड़ी। प्लेटफार्म नंबर 07 से कानपुर के लिए अलग से स्पेशल ट्रेन शाम 06 बजे चलानी पड़ गई। वहीं अभ्यर्थियों की भीड़ के कारण पूरा शहर जाम से जूझता नजर आया।

05028 गोमती नगर-गोरखपुर 07 सितंबर गोमती नगर से 19.45 बजे चलेगी।

वापसी में 05027 गोरखपुर-गोमती नगर 07 एवं 08 सितंबर को गोरखपुर से 03.25 बजे चलेगी।

05031 लखनऊ जं.लखीमपुर परीक्षा विशेष गाड़ी 07 सितंबर को लखनऊ जं. से 04.40 बजे चलेगी।