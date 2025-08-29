UPSSSC PET: befor UP PET UPSSSC mobile app launched for admit card exam city new recruitment notification vacancy update UPSSSC : PET से पहले यूपीएसएसएससी का तोहफा, शुरू की ऐप, एडमिट कार्ड समेत मिलेंगी तमाम भर्तियों की जानकारियां, Career Hindi News - Hindustan
UPSSSC PET: befor UP PET UPSSSC mobile app launched for admit card exam city new recruitment notification vacancy update

UPSSSC : PET से पहले यूपीएसएसएससी का तोहफा, शुरू की ऐप, एडमिट कार्ड समेत मिलेंगी तमाम भर्तियों की जानकारियां

UPSSSC Mobile App : यूपीएसएसएससी ने अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए अपनी ऐप लॉन्च की है। अभ्यर्थी इस ऐप के जरिए अपने एडमिट कार्ड, एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट भी चेक कर सकेंगे। नई भर्तियों के विज्ञापन भी यहां उपलब्ध रहेंगे।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 29 Aug 2025 02:25 PM
UPSSSC : PET से पहले यूपीएसएसएससी का तोहफा, शुरू की ऐप, एडमिट कार्ड समेत मिलेंगी तमाम भर्तियों की जानकारियां

UPSSSC PET Exam : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपनी सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा पीईटी (प्रारंभिक अर्हता परीक्षा) से ऐन पहले अभ्यर्थियों को एक बड़ी सुविधा दी है। यूपीएसएसएससी ने अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए अपनी ऐप लॉन्च की है। अभ्यर्थी इस ऐप के जरिए न सिर्फ अपने एडमिट कार्ड, एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे बल्कि वे अपना रिजल्ट भी चेक कर सकेंगे। इसके अलावा तमाम नई भर्तियों के विज्ञापन और उनसे जुड़ी अपडेट्स भी यहां उपलब्ध रहेगी। जाहिर है कि यूपी पीईटी एडमिट कार्ड ( UPSSSC PET Admit Card ) भी इस ऐप के जरिए डाउनलोड किए जा सकेंगे। पीईटी की एग्जाम सिटी जारी हो चुकी है। अब एडमिट कार्ड का इंतजार है। अभ्यर्थियों एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक उनके मेल पर आयोग द्वारा भेजा जा चुका है। जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होंगे, इस लिंक पर क्लिक कर वे डाउनलोड कर सकेंगे।

यूपीएसएसएससी ने कहा है कि इस मोबाइल ऐप UPSSSC के जरिए निम्न जानकारियां मिलेंगी -

- परीक्षा शहर की सूचना डाउनलोड करें - आगामी परीक्षाओं के लिए परीक्षा शहर की अग्रिम सूचना प्राप्त करें।

- प्रवेश पत्र डाउनलोड करें - आगामी परीक्षाओं के लिए अपना प्रवेश पत्र प्राप्त करें।

- परिणाम डाउनलोड करें - नवीनतम परीक्षा परिणाम देखें।

- परीक्षा संबंधी सूचनाएं देखें - आगामी परीक्षाओं आदि से संबंधित नवीनतम अलर्ट और जानकारी से अपडेट रहें।

पीईटी के लिए दूरदराज बनाए परीक्षा केंद्र, छात्रों ने खोला मोर्चा

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से छह और सात सितंबर को होने जा रही पीईटी 2025 परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र दूरदराज बनाने को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार सुबह से एक्स पर यूपीएसएसएससी होश में आओ हैशटैग से अभियान चला रहे हैं। सुबह 11 बजे तक 7767 से अधिक यूजर पर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके थे। दूर सेंट दिए जाने के कारण अभ्यर्थी नि:शुल्क यातायात सुविधा देने की मांग भी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस परीक्षा में 25 लाख से अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं।

अधिकांश अभ्यर्थियों को 250 से 500 किमी दूर केंद्र आवंटित किए जाने से उन पर आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार का बोझ पड़ रहा है। ऐसे में सभी परीक्षार्थियों के लिए बस यात्रा निःशुल्क घोषित करने, परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड को वैध टिकट मानने, संभावित भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसों का संचालन करने की मांग हो रही है।

