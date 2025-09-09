UPSSSC PET Answer Key 2025: यूपी पीईटी आंसर की 2025 upsssc.gov.in पर जारी, Direct Link

UPSSSC PET Answer Key download pdf : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पीईटी 2025 की आंसर-की जारी कर दी है। परीक्षार्थी upsssc.gov.in पर जाकर यूपी पीईटी आंसर-की चेक कर सकते हैं।

UPSSSC PET Answer Key download pdf: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से 9 सितंबर 2025 को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी 2025) की आंसर-की जारी कर दी है। परीक्षार्थी यूपी पीईटी आंसर-की upsssc.gov.in पर जाकर चेक व डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी पीईटी 2025 प्रोविजनल आंसर की उम्मीदवारों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर 15 सितंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी।

UPSSSC PET Answer Key download pdf Direct Link यूपीएसएसएससी पीईटी परीक्षा का आयोजन 6 और 7 सितंबर को दो शिफ्टों में किया गया था। पहली शिफ्ट का समय सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर तीन से पांच बजे तक निर्धारित किया गया था। यूपी पीईटी का स्कोर तीन साल तक वैलिड होगा। यानी कि अगर अभ्यर्थी परीक्षा एक बार पास करने के बाद अगले तीन साल तक ग्रुप 'C' की सभी भर्तियों के लिए आवेदन कर सकता है।

इन पदों पर भर्ती के लिए यूपी पीईटी जरूरी यूपी एएनएम मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग, राजस्व लेखपाल पद, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, आईटीआई अनुदेशक, सम्मिलित तकनीकी सेवा, वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी, एक्स-रे टेक्नीशियन, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, राजस्व विभाग में जूनियर असिस्टेंट, अकाउंटेंट एवं ऑडिटर, गन्ना विभाग में सर्वेयर आदि पदों पर भर्ती के लिए पहले पीईटी में बैठना होता है। इन पदों पर भर्ती के लिए पीईटी अनिवार्य है।

यूपी पीईटी 2025 परीक्षा आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो को भी जल्द ही ओपन किया जाएगा। अगर उम्मीदवारों को लगता है कि आंसर की में दिए गए प्रश्न का उत्तर गलत है तो वे अपनी आपत्ति ऑब्जेक्शन विंडों पर जाकर दर्ज कर सकते हैं। उम्मीदवारों को हर एक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए नॉन- रिफंडेबल फीस देनी होगी। उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई आपत्ति को विषय एक्सपर्ट के एक पैनल द्वारा चेक कराया जाएगा। विषय एक्सपर्ट की राय के अनुसार ही फाइनल आंसर की को तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पर रिजल्ट को तैयार किया जाएगा।

यूं चेक करें पीईटी 2025 आंसर-की सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाना होगा।

इसके बाद आंसर-की लिंक पर क्लिक करना होगा।

अब पर्सनल डिटेल्स दर्ज करके सबमिट करना होगा।

आंसर-की सामने होगी।