UPSSSC PET : After UP PET Result 378 Junior Assistants ja vacancy recruitment in UP DM Commissioner Offices

UPSSSC PET रिजल्ट के बाद यूपी के डीएम, कमिश्नर दफ्तरों में होगी 378 जूनियर असिस्टेंट की भर्ती

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, पीईटी का रिजल्ट आने के तत्काल बाद इन जिला कलेक्ट्रेट और मंडलायुक्त कार्यालयों में 378 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती जाएंगी। इनके लिए टाइपिंग टेस्ट भी होगा।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, विशेष संवाददाताThu, 21 Aug 2025 05:41 AM
UPSSSC PET रिजल्ट के बाद यूपी के डीएम, कमिश्नर दफ्तरों में होगी 378 जूनियर असिस्टेंट की भर्ती

उत्तर प्रदेश के जिला कलेक्ट्रेट और मंडलायुक्त कार्यालयों में 378 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती होगी। राजस्व परिषद के इस भर्ती प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्वीकृति दे दी है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) का रिजल्ट आने के बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। जिलास्तर पर कनिष्ठ सहायक के 2430 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 1623 पद खाली हैं। 1257 पदों पर भर्ती के लिए आयोग लिखित परीक्षा ले चुका है। राजस्व परिषद ने शेष 366 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अब प्रस्ताव भेजा है।

टाइपिंग टेस्ट भी होगा

इसी तरह से मंडलस्तर पर कुल स्वीकृत पद 97 हैं। इनमें से 68 पद रिक्त हैं। 56 पदों के लिए लिखित परीक्षा हो चुकी है। जबकि, 12 पदों के लिए भर्ती प्रस्ताव अब भेजा गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, पीईटी का रिजल्ट आने के तत्काल बाद इन रिक्त पदों के लिए भर्तियां की जाएंगी।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीईटी 2025 परीक्षा इस बार 6 व 7 सितंबर को दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी शिफ्ट दोपहर तीन से पांच बजे तक होगी। इस बार पीईटी के लिए 25.32 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। आपको बता दें कि अब पीईटी में एक बार शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब तीन साल तक की भर्तियों में फार्म भरने के लिए पात्र होंगे। यह लाभ वर्ष 2025 में या फिर इसके बाद आयोजित होने वाली पीईटी में शामिल होने वालों को मिलेगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में शामिल होने वालों को अभी तक एक साल की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए पात्र माना जाता था।

आपको बता दें कि यूपीएसएसएससी ने ग्रुप सी तक के पदों पर भर्ती के लिए दो स्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू की है । यूपीएसएसएससी पीईटी के स्कोर के आधार पर विभिन्न ग्रुप सी भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करता है।

इन पदों पर भर्ती के लिए यूपी पीईटी जरूरी

यूपी एएनएम मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग, राजस्व लेखपाल पद, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, आईटीआई अनुदेशक, सम्मिलित तकनीकी सेवा, वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी, एक्स-रे टेक्नीशियन, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, राजस्व विभाग में जूनियर असिस्टेंट, अकाउंटेंट एवं ऑडिटर, गन्ना विभाग में सर्वेयर आदि पदों पर भर्ती के लिए पहले पीईटी में बैठना होता है। इन पदों पर भर्ती के लिए पीईटी अनिवार्य है।

यूपी पीईटी एग्जाम पैटर्न-

यूपी पीईटी परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का कुल अंक 100 होगा। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षा में उम्मीदवारों से ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीप्ल च्वाॅइस क्वेश्चन (MCQ) पूछे जाएंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे जाएंगे।

वन दरोगा के 701 पदों पर भर्ती का चयन परिणाम घोषित

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन दरोगा के 701 पदों पर भर्ती के लिए अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष एसएन साबत की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में इसे अनुमोदित किया गया। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना की ओर से परिणाम जारी किया। इसमें 27 अभ्यर्थियों को शर्तों के साथ इसमें शामिल किया गया है। इन अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 11 सितंबर को 10 बजे से मौका दिया गया है। इनमें से आठ अभ्यर्थियों को हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्तनातक आदि प्रमाण पत्रों के साथ आने को कहा गया है।

