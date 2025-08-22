UPSSSC PET Admit Card 2025 download: UPSSC UP PET admit card soon exam city shift timing latest updates UPSSSC PET Admit Card 2025: यूपी पीईटी एडमिट कार्ड upsssc.gov.in पर होंगे जारी, खत्म होगा 25 लाख का इंतजार, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़UPSSSC PET Admit Card 2025 download: UPSSC UP PET admit card soon exam city shift timing latest updates

UPSSSC PET Admit Card 2025: यूपी पीईटी एडमिट कार्ड upsssc.gov.in पर होंगे जारी, खत्म होगा 25 लाख का इंतजार

UPSSSC PET Admit Card 2025: यूपीएसएसएससी अगले सप्ताह पीईटी यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 11:25 AM
share Share
Follow Us on
UPSSSC PET Admit Card 2025: यूपी पीईटी एडमिट कार्ड upsssc.gov.in पर होंगे जारी, खत्म होगा 25 लाख का इंतजार

UPSSSC PET Admit Card 2025: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगले सप्ताह पीईटी यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। यूपीएसएसएससी पीईटी परीक्षा इस बार 6 व 7 सितंबर को दो शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी शिफ्ट दोपहर तीन से पांच बजे तक होगी। इस बार पीईटी के लिए 25.32 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। अब इन 25 युवाओं को अपने एडमिट कार्ड का इंतजार है ताकि वह अपनी यात्रा की योजना बना सकें।

आपको बता दें कि अब पीईटी में एक बार शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब तीन साल तक की भर्तियों में फार्म भरने के लिए पात्र होंगे। यह लाभ वर्ष 2025 में या फिर इसके बाद आयोजित होने वाली पीईटी में शामिल होने वालों को मिलेगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में शामिल होने वालों को अभी तक एक साल की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए पात्र माना जाता था।

UPSSSC PET Admit Card 2025: स्टेप बाय स्टेप जानें कैसे कर सकेंगे डाउनलोड

- यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।

- होमपेज पर "प्रवेश पत्र" लिंक पर क्लिक करें।

- "पीईटी 2025" या "प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2025" चुनें।

- अपना पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

- इसके बाद दिख रहें "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।

- आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।

- एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट कर लें।

परीक्षा में अपने साथ एक वैलिड आईडी कार्ड जरूर लेकर जाएं। इसमें आप परीक्षार्थी पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से कोई कोई लेकर सकते हैं। एग्जाम सेंटर के अंदर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकता हैं। किसी भी परीक्षार्थी को एग्जाम हॉल के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटुथ, लैपटॉप आदि ले जाने की अनुमति नहीं है।

ये भी पढ़ें:यूपी के डीएम, कमिश्नर दफ्तरों में होगी 378 जूनियर असिस्टेंट की भर्ती

आपको बता दें कि यूपीएसएसएससी ने ग्रुप सी तक के पदों पर भर्ती के लिए दो स्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू की है । यूपीएसएसएससी पीईटी के स्कोर के आधार पर विभिन्न ग्रुप सी भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करता है।

इन पदों पर भर्ती के लिए यूपी पीईटी जरूरी

यूपी एएनएम मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग, राजस्व लेखपाल पद, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, आईटीआई अनुदेशक, सम्मिलित तकनीकी सेवा, वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी, एक्स-रे टेक्नीशियन, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, राजस्व विभाग में जूनियर असिस्टेंट, अकाउंटेंट एवं ऑडिटर, गन्ना विभाग में सर्वेयर आदि पदों पर भर्ती के लिए पहले पीईटी में बैठना होता है। इन पदों पर भर्ती के लिए पीईटी अनिवार्य है।

यूपी पीईटी एग्जाम पैटर्न-

यूपी पीईटी परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का कुल अंक 100 होगा। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षा में उम्मीदवारों से ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीप्ल च्वाॅइस क्वेश्चन (MCQ) पूछे जाएंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे जाएंगे।

यूपी पीईटी परीक्षा सिलेबस-

1. भारतीय इतिहास- 5 अंक

2. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन- 5 अंक

3. भूगोल- 5 अंक

4. भारतीय अर्थव्यवस्था- 5 अंक

5. भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन- 5 अंक

6. सामान्य विज्ञान- 5 अंक

7. प्रारंभिक अंकगणित- 5 अंक

8. सामान्य हिन्दी- 5 अंक

9. सामान्य इंग्लिश- 5 अंक

10. लॉजिक एंड रीजनिंग- 5 अंक

11. करेंट अफेयर्स- 10 अंक

12. जनरल अवेयरनेस- 10 अंक

13. अपठित हिन्दी गद्यांश - 10 अंक

14. ग्राफ की व्याख्या- 10 अंक

15. तालिका की व्याख्या- 10 अंक

UPSSSC PET UPSSSC PET Admit Card Upsssc अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।