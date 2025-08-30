UPSSSC PET Admit Card 2025: download link exam date guidelines hall ticket UPSSSC PET Admit Card 2025: जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड, यहां जानें पूरी डिटेल, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़UPSSSC PET Admit Card 2025: download link exam date guidelines hall ticket

UPSSSC PET Admit Card 2025: जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड, यहां जानें पूरी डिटेल

UPSSSC PET Admit Card 2025: UPSSSC PET 2025 एडमिट कार्ड जल्द जारी होगा। अभ्यर्थी वेबसाइट और ईमेल लिंक दोनों से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा 6 और 7 सितंबर को यूपी के विभिन्न जिलों में होगी।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 03:28 PM
UPSSSC PET Admit Card 2025: उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) जल्द ही PET 2025 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है। यह एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षा 6 और 7 सितंबर 2025 को प्रदेश के विभिन्न जिलों में दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी।

आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है कि जिन अभ्यर्थियों ने PET 2025 के लिए आवेदन किया है, उन्हें एक ई-मेल भी भेजा गया है। इस मेल में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक करने के बाद अभ्यर्थी को कैप्चा कोड भरना होगा। इसके बाद उनका हॉल टिकट स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर वे प्रिंट निकाल सकते हैं। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि उम्मीदवारों को वेबसाइट पर बार-बार लॉगिन करने में दिक्कत न हो।

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर "UPSSSC PET Admit Card 2025" लिंक पर क्लिक करें।
  3. रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉगिन करें।
  4. "सबमिट" पर क्लिक करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  5. एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।

परीक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी

  • तारीख: 6 और 7 सितंबर 2025
  • शिफ्ट: हर दिन दो शिफ्टों में परीक्षा आयोजित होगी
  • उम्मीदवार पहले से ही आयोग की वेबसाइट पर जाकर एडवांस एग्जाम सिटी इंफॉर्मेशन स्लिप चेक कर सकते हैं।

परीक्षा हॉल में क्या ले जाना होगा?

परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी और एक वैध फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस) साथ रखना अनिवार्य है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर लिखी जानकारी जैसे परीक्षा की तारीख, समय, केंद्र का पता और व्यक्तिगत विवरण को ध्यान से जांच लें।

