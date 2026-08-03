UPSSSC PET 2026: यूपी पीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू, 10वीं पास युवा करें अप्लाई
UPSSSC PET 2026: यूपीएसएसएससी ने प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा (PET 2026) के लिए 10वीं पास अभ्यर्थी आज 3 अगस्त से आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
UPSSSC PET 2026 Online Form: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बेहद बड़ी और खुशखबरी सामने आई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा यानी पीईटी (PET 2026) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज 3 अगस्त 2026 से शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर समय रहते अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में समूह 'ग' (Group C) के पदों पर निकलने वाली भर्तियों में शामिल होने के लिए पीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है।
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
यूपीएसएसएससी पीईटी 2026 में शामिल होने के लिए आयोग ने बहुत ही सरल योग्यता शर्तें रखी हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका मिल सके:
शैक्षणिक योग्यता: अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 10वीं (हाईस्कूल) की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा 12वीं या ग्रेजुएशन कर चुके छात्र भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
आयु सीमा: आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षित वर्ग (SC, ST, OBC और दिव्यांग अभ्यर्थियों) को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।
आवेदन शुल्क
ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थियों को अपनी कैटेगरी के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है।
सामान्य (General) और ओबीसी (OBC) वर्ग: 185 रुपये (आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क)।
अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग: 95 रुपये।
दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थी: 25 रुपये।
परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया
पीईटी परीक्षा ऑफलाइन माध्यम (OMR Sheet आधारित) से आयोजित की जाती है। परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय (MCQ) प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए 100 अंक निर्धारित हैं। परीक्षा को हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे (120 मिनट) का समय दिया जाएगा।परीक्षा में 1/4 (0.25 अंक) की नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, यानी हर गलत उत्तर पर एक-चौथाई अंक काट लिया जाएगा।
सिलेबस: परीक्षा में भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक गणित, सामान्य हिंदी, रीजनिंग, करेंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं।
यूपी पीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैलिड रहेगा
यूपी पीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। इस भर्ती परीक्षा के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े ग्रुप सी लेवल के हजारों पदों को भरा जाएगा। सबसे पहले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा ( पीईटी ) होगी और इसके बाद भर्तियों के संबंध में विज्ञापन निकाल कर आयोग आवेदन लेगा। पीईटी स्कोर के आधार पर अलग-अलग भर्तियों में अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा/स्किल टेस्ट/शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।
आवेदन कैसे करें?
छात्र नीचे दिए गए आसान तरीकों को फॉलो कर अपना फॉर्म भर सकते हैं:
- सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर दिए गए 'PET 2026 Registration' लिंक पर क्लिक करें।
3. अपनी बेसिक जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन आईडी प्राप्त करें।
4. आवेदन फॉर्म में अपनी शैक्षणिक योग्यता और अन्य डिटेल्स ध्यान से भरें।
5. फोटो, सिग्नेचर और आवश्यक डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करें।
6. निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।
7. भविष्य के उपयोग के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
उत्तर प्रदेश में लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, ग्राम विकास अधिकारी (VDO) जैसे कई प्रमुख पदों की भर्तियों में बैठने के लिए PET का स्कोरकार्ड बेहद जरूरी होता है। ऐसे में अभ्यर्थी बिना किसी देरी के आज ही अपना आवेदन पूरा करें!
लेखक के बारे मेंPrachi
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