UPSSSC PET 2026: यूपी पीईटी आंसर की पर कब तक और कैसे दर्ज कराएं आपत्ति? जानें पूरी प्रक्रिया

आयोग ने उत्तरकुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने का भी मौका दिया है। अब यूपीएसएससी ने आपत्ति दर्ज कराने की तिथि को बढ़ा दिया है। उम्मीदवार अब आयोग की वेबसाइट https://upsssc.gov.in पर देखकर 12 नवंबर तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं।

अगर आप यूपी पीईटी 2026 की परीक्षा में शामिल हुए थे, तो आपके लिए बड़ी अपडेट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी-2026) की अनंतिम उत्तरकुंजी जारी की थी। साथ ही आयोग ने उत्तरकुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने का भी मौका दिया है। अब यूपीएसएससी ने आपत्ति दर्ज कराने की तिथि को बढ़ा दिया है। उम्मीदवार अब आयोग की वेबसाइट https://upsssc.gov.in पर देखकर 12 नवंबर तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। आयोग के परीक्षा नियंत्रक सुभाष चंद्र प्रजापति की ओर से शुक्रवार को जारी सूचना के मुताबिक तीन तिथियों 25 व 30 अक्टूबर और एक नवंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके आधार पर ही अलग-अलग तिथियों की अनंतिम उत्तरकुंजी जारी की गई है। आयोग की वेबसाइट पर तिथिवार देखते हुए इस पर आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। तय अवधि के बाद किसी की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। बता दें कि पहले ऑब्जेक्शन दर्ज करवाने की अंतिम तिथि 8 नवंबर तक थी।

ऐसे में यदि किसी अभ्यर्थी को आंसर या क्वेश्चन में किसी प्रकार का संदेह होता है तो उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। यहां अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आंसर की पर ऑब्जेक्शन करने से पहले संबंधित प्रश्न व उत्तर का अच्छी तरह मिलान कर लें।

कैसे दर्ज कराएं आपत्ति 1. उम्मीदवार सबसे पहले UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट https://upsssc.gov.in/Default.aspx पर जाएं।

2. होमपेज पर जाकर UPSSSC PET Answer Key 2026 Objection लिंक पर क्लिक करें।

3. यहां आपको अलग-अलग तिथियों और शिफ्ट में आयोजित हुई परीक्षाओं की आंसर की लिंक दिखाई देगा।

4. फिर यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड दर्ज करें।

5. प्रोविजनल आंसर की आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।

6. जिस प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति है उसे चुनें।

7. अपने आंसर के पक्ष में कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।

8. फिर निर्धारित ऑब्जेक्शन फीस का भुगतान कर सबमिट पर क्लिक करें।

9. अंत में इसका एक स्क्रीनशॉट निकालना न भूलें।

यूपी पीईटी 2026 की आसंर की पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए डायरेक्ट लिंक-

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा कराई जाने वाली यह प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) असल में ग्रुप-सी की सरकारी नौकरियों के लिए एक साझा स्क्रीनिंग टेस्ट है। यह एक तरह का एंट्री गेट है; इसे पास करने के बाद ही उम्मीदवार आयोग की तरफ से भविष्य में निकलने वाली तमाम ग्रुप-सी भर्तियों की मुख्य परीक्षाओं में बैठने के हकदार माने जाते हैं। कुल मिलाकर, अब गेंद उम्मीदवारों के पाले में है, वे अपना स्कोर चेक करें और आगे की रणनीति तैयार करें।

फाइनल आंसर की के लिए करना होगा इंतजार उम्मीदवारों को बता दें कि यह यूपी पीईटी 2026 का प्रोविजिनल आसंर की है। प्रोविजनल आंसर की के आपत्तियों का निपटारा करने के बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। आयोग की तरफ से अभी फाइनल आसंर की जारी करने की ऑफिशियल तारीख की घोषणा नहीं हुई है। इसके लिए उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।