UPSSSC PET 2026: यूपी पीईटी आंसर की पर कब तक और कैसे दर्ज कराएं आपत्ति? जानें पूरी प्रक्रिया
आयोग ने उत्तरकुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने का भी मौका दिया है। अब यूपीएसएससी ने आपत्ति दर्ज कराने की तिथि को बढ़ा दिया है। उम्मीदवार अब आयोग की वेबसाइट https://upsssc.gov.in पर देखकर 12 नवंबर तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं।
अगर आप यूपी पीईटी 2026 की परीक्षा में शामिल हुए थे, तो आपके लिए बड़ी अपडेट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी-2026) की अनंतिम उत्तरकुंजी जारी की थी। साथ ही आयोग ने उत्तरकुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने का भी मौका दिया है। अब यूपीएसएससी ने आपत्ति दर्ज कराने की तिथि को बढ़ा दिया है। उम्मीदवार अब आयोग की वेबसाइट https://upsssc.gov.in पर देखकर 12 नवंबर तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। आयोग के परीक्षा नियंत्रक सुभाष चंद्र प्रजापति की ओर से शुक्रवार को जारी सूचना के मुताबिक तीन तिथियों 25 व 30 अक्टूबर और एक नवंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके आधार पर ही अलग-अलग तिथियों की अनंतिम उत्तरकुंजी जारी की गई है। आयोग की वेबसाइट पर तिथिवार देखते हुए इस पर आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। तय अवधि के बाद किसी की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। बता दें कि पहले ऑब्जेक्शन दर्ज करवाने की अंतिम तिथि 8 नवंबर तक थी।
ऐसे में यदि किसी अभ्यर्थी को आंसर या क्वेश्चन में किसी प्रकार का संदेह होता है तो उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। यहां अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आंसर की पर ऑब्जेक्शन करने से पहले संबंधित प्रश्न व उत्तर का अच्छी तरह मिलान कर लें।
कैसे दर्ज कराएं आपत्ति
1. उम्मीदवार सबसे पहले UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट https://upsssc.gov.in/Default.aspx पर जाएं।
2. होमपेज पर जाकर UPSSSC PET Answer Key 2026 Objection लिंक पर क्लिक करें।
3. यहां आपको अलग-अलग तिथियों और शिफ्ट में आयोजित हुई परीक्षाओं की आंसर की लिंक दिखाई देगा।
4. फिर यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड दर्ज करें।
5. प्रोविजनल आंसर की आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।
6. जिस प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति है उसे चुनें।
7. अपने आंसर के पक्ष में कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
8. फिर निर्धारित ऑब्जेक्शन फीस का भुगतान कर सबमिट पर क्लिक करें।
9. अंत में इसका एक स्क्रीनशॉट निकालना न भूलें।
यूपी पीईटी 2026 की आसंर की पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए डायरेक्ट लिंक-
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा कराई जाने वाली यह प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) असल में ग्रुप-सी की सरकारी नौकरियों के लिए एक साझा स्क्रीनिंग टेस्ट है। यह एक तरह का एंट्री गेट है; इसे पास करने के बाद ही उम्मीदवार आयोग की तरफ से भविष्य में निकलने वाली तमाम ग्रुप-सी भर्तियों की मुख्य परीक्षाओं में बैठने के हकदार माने जाते हैं। कुल मिलाकर, अब गेंद उम्मीदवारों के पाले में है, वे अपना स्कोर चेक करें और आगे की रणनीति तैयार करें।
फाइनल आंसर की के लिए करना होगा इंतजार
उम्मीदवारों को बता दें कि यह यूपी पीईटी 2026 का प्रोविजिनल आसंर की है। प्रोविजनल आंसर की के आपत्तियों का निपटारा करने के बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। आयोग की तरफ से अभी फाइनल आसंर की जारी करने की ऑफिशियल तारीख की घोषणा नहीं हुई है। इसके लिए उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।
60 जिलों में आयोजित हुई थी परीक्षा
यूपी पीईटी 2026 की लिखित परीक्षा 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को आयोजित की गई थी। परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में हुई थी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित थी। यह परीक्षा प्रदेश के 60 जिलों के कुल 1,372 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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