आ गई खुशखबरी! UPSSSC ने कर दिया PET 2026 का ऐलान, जानिए पूरा शेड्यूल
UPSSSC PET 2026 Notification : यूपीएसएसएससी ने पीईटी 2026 और ग्रुप सी भर्तियों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
UPSSSC PET 2026 Notification : यूपीएसएसएससी (UPSSSC) ने लाखों उम्मीदवारों को खुशखबरी देते हुए PET 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वो खुशखबरी दे ही दी है। गौरतलब है कि PET परीक्षा उत्तर प्रदेश की ज्यादातर भर्तियों का पहला चरण माना जाता है। इस परीक्षा को पास करना यूपीएसएसएससी द्वारा निकाली जाने वाली भर्तियों की पहली शर्त होती है।
क्या है शेड्यूल
आयोग ने 1 अगस्त 2026 को आधिकारिक तौर पर पीईटी का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ), असिस्टेंट अकाउंटेंट या फिर एक्स-रे टेक्नीशियन जैसे इन सभी मलाईदार पदों तक पहुंचने का रास्ता इसी पीईटी एग्जाम की दहलीज से होकर गुजरता है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 से शुरू होने जा रही है। फॉर्म सबमिट करने का आखिरी दिन 1 सितंबर 2026 को निर्धारित है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, गलती सुधार के लिए 8 सितंबर 2026 तक की तारीख मुकर्रर की गई है।
फीस का क्या है गणित?
फॉर्म भरते वक्त जेब कितनी ढीली करनी होगी, इसका पूरा हिसाब-किताब भी नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को कुल 185 रुपये (160 रुपये एप्लीकेशन फीस + 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस) चुकाने होंगे। वहीं, एससी और एसटी वर्ग के लिए यह रकम सिर्फ 95 रुपये रखी गई है। अगर कोई दिव्यांग उम्मीदवार है, तो उन्हें फीस से छूट मिली है, उन्हें सिर्फ 25 रुपये की प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। आप यह पेमेंट यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से आसानी से कर सकते हैं।
कौन दे सकता है यह परीक्षा?
अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो नियम बहुत सीधे रखे गए हैं। आपका कम से कम किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (हाईस्कूल) पास होना जरूरी है। अगर आपने 12वीं, ग्रेजुएशन या कोई डिप्लोमा कर रखा है, तो और भी अच्छी बात है। बस इतना ध्यान रहे कि जिनका 10वीं का रिजल्ट अभी नहीं आया है या जो फेल हो गए हैं, वो यह फॉर्म नहीं भर सकते। जहां तक उम्र की बात है, तो 1 जुलाई 2026 को आपकी उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हां, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC) से आते हैं, तो सरकारी नियमों के हिसाब से आपको ऊपरी उम्र सीमा में छूट जरूर मिलेगी। राज्य के शानदार खिलाड़ियों को 5 साल, एक्स-सर्विसमेन को 3 साल और दिव्यांगों को सीधे 15 साल तक (यानी 55 साल की उम्र तक) की छूट का प्रावधान रखा गया है।
क्या होगा परीक्षा का पैटर्न?
देखिए, यह इम्तिहान कोई बच्चों का खेल नहीं होने वाला। पेपर ऑफलाइन मोड में होगा, जिसमें आपको 2 घंटे (120 मिनट) का पूरा वक्त मिलेगा। आपके सामने कुल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होंगे, जो पूरे 100 नंबर के होंगे। यानी हर सही जवाब पर एक नंबर पक्का। लेकिन, यहां एक बड़ा पेंच माइनस मार्किंग का भी है। अगर आपने हवा में तीर चलाया और जवाब गलत निकला, तो 0.25 (यानी एक चौथाई) नंबर तुरंत कट जाएगा। इसलिए सोच-समझकर ही गोलों पर पेन चलाइएगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव