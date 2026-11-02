UPSSSC PET 2026: यूपीएसएसएससी ने जारी की पीईटी परीक्षा की आंसर की, ऐसे चेक करें अपना स्कोर
यूपीएसएसएससी ने पीईटी 2026 की प्रोविजनल आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है, जिसमें शामिल हुए 24 लाख से ज्यादा उम्मीदवार अब अपना स्कोर चेक कर सकते हैं और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने सोमवार 2 नवंबर को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी 2026 की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है। जिन भी उम्मीदवारों ने इस बड़े इम्तिहान में हिस्सा लिया था उनकी धड़कनें अब थोड़ी सामान्य हो सकती हैं क्योंकि वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने जवाबों का मिलान कर सकते हैं। यह परीक्षा रविवार, 1 नवंबर को ही पूरी हुई थी और अगले ही दिन आंसर-की का आना आयोग की मुस्तैदी को साफ जाहिर करता है।
इस बार पीईटी का आयोजन बहुत ही बड़े और व्यापक पैमाने पर किया गया। परीक्षा तीन अलग-अलग तारीखों 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को आयोजित की गई। पूरे सूबे के 60 जिलों में फैले 1,372 परीक्षा केंद्रों पर इस इम्तिहान को मुकम्मल कराया गया। अगर हम आंकड़ों की बात करें, तो इस बार की भीड़ वाकई हैरान करने वाली थी। पीईटी 2026 की लिखित परीक्षा के लिए कुल 35,41,297 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। हालांकि, इनमें से 24,36,253 उम्मीदवार ही परीक्षा देने पहुंचे, जो कि कुल दर्ज तादाद का करीब 68.79 फीसदी बैठता है।
कैसे डाउनलोड करें अपनी आंसर-की?
आयोग ने छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया को बेहद आसान रखा है। अपनी आंसर-की हासिल करने के लिए आपको बस कुछ आसान से कदम उठाने होंगे।
- सबसे पहले आपको यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाना होगा।
- वहां होमपेज पर ही आपको 'नोटिस बोर्ड' या 'लेटेस्ट अपडेट्स' का एक सेक्शन नजर आएगा।
- इसी सेक्शन में 'UPSSSC PET Answer Key 2026' के नोटिफिकेशन वाले लिंक को तलाशें।
- जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर आंसर-की खुलकर सामने आ जाएगी।
इसे तसल्ली से चेक करें और भविष्य की जरूरत के लिए इसे डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें। अगर आपको किसी सवाल के जवाब में कोई गड़बड़ी या खामी नजर आती है, तो आयोग ने आपत्तियां दर्ज कराने का विकल्प भी खुला रखा है।
अपने नंबरों का हिसाब कैसे लगाएं?
आंसर-की डाउनलोड करने के बाद सबसे बड़ी जद्दोजहद होती है अपने स्कोर का अंदाजा लगाना। आयोग की मार्किंग स्कीम बहुत ही साफ और पारदर्शी है। हर सही जवाब के लिए आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। लेकिन यहां एक बड़ा पेंच निगेटिव मार्किंग का है। अगर आपने किसी सवाल का गलत जवाब दिया है, तो सजा के तौर पर आपके 0.25 (यानी एक चौथाई) नंबर काट लिए जाएंगे। वहीं, जिन सवालों को आपने छुआ ही नहीं, उनके लिए आपको न कोई नंबर मिलेगा और न ही कोई नंबर कटेगा (शून्य अंक)। आप इस आसान से फॉर्मूले से अपना कच्चा स्कोर (रॉ स्कोर) निकाल सकते हैं:
स्कोर = (सही जवाबों की कुल संख्या × 1) - (गलत जवाबों की कुल संख्या × 0.25)
इतनी बड़ी तादाद में बच्चों के शामिल होने पर अक्सर नकल या पेपर लीक का डर बना रहता है, लेकिन इस बार प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना था। यूपीएसएसएससी के चेयरमैन एसएन साबत ने बताया कि परीक्षा को पूरी तरह से साफ-सुथरे तरीके से कराने के लिए 20 जिलों के परीक्षा केंद्रों पर खास तौर पर जैमर लगाए गए थे। इन जैमर्स की वजह से इम्तिहान के दौरान किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मोबाइल फोन से होने वाले संपर्क की हर गुंजाइश को पूरी तरह खत्म कर दिया गया।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा कराई जाने वाली यह प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) असल में ग्रुप-सी की सरकारी नौकरियों के लिए एक साझा स्क्रीनिंग टेस्ट है। यह एक तरह का एंट्री गेट है; इसे पास करने के बाद ही उम्मीदवार आयोग की तरफ से भविष्य में निकलने वाली तमाम ग्रुप-सी भर्तियों की मुख्य परीक्षाओं में बैठने के हकदार माने जाते हैं। कुल मिलाकर, अब गेंद उम्मीदवारों के पाले में है, वे अपना स्कोर चेक करें और आगे की रणनीति तैयार करें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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