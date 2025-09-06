UPSSSC PET 2025

UPSSSC PET 2025 Live Updates : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आज 6 सितंबर और 7 सितंबर को दो-दो पालियों में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी 2025) का आयोजन करने जा रहा है। पहले दिन की पहली शिफ्ट की परीक्षा शुरू होने वाली है। परीक्षार्थियों ने शुक्रवार शाम ही अपनी एग्जाम सिटी में पहुंचना शुरू दिया था। विभिन्न जिलों में हजार अभ्यर्थियों ने रेलवे स्टेशनों पर रात गुजारी। पीईटी के लिए प्रदेश के 46 जनपदों में 1479 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रथम पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली में दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होगी। प्रत्येक पाली की अवधि 120 मिनट निर्धारित है। लाखों परीक्षार्थियों और अभिभावकों की संभावित भीड़ को देखते हुए रोडवेज और रेलवे ने अतिरिक्त तैयारियां की हैं। प्रत्येक केंद्र पर स्थायी मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही निरीक्षण अधिकारी, पर्यवेक्षक और रूट मजिस्ट्रेट भी तैनात रहेंगे। परीक्षा के दौरान सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी तथा ट्रैफिक नियंत्रण, विद्युत आपूर्ति, पेयजल और चिकित्सा सुविधा की विशेष व्यवस्था की गई है।

6 Sept 2025, 09:48:47 AM IST UPSSSC PET 2025 Live Updates : कड़ी तलाशी के बाद दी जा रही एंट्री UPSSSC PET 2025 Live Updates : पहले दिन की पहली शिफ्ट की परीक्षा 10 बजे से शुरू होने वाली है। गेट बंद कर दिए गए हैं। 9.30 बजे के बाद किसी को एंट्री देने की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थियों की कड़ी तलाशी के बाद एंट्री दी गई।

6 Sept 2025, 09:43:07 AM IST UPSSSC PET 2025 Live : अलीगढ़ में परीक्षा के लिए लगाईं 370 बसें, स्पेशल ट्रेन UPSSSC PET 2025 Live : विशेष रूटों को छोड़कर सभी रूटों की बसें निरस्त कर 370 बसें परीक्षार्थियों की प्राथिमकता के अनुसार चलाई जाएंगी। वहीं रेलवे ने गाजियाबाद से कानपुर तक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा को लेकर रोडवेज व रेलवे ने तैयारी कर ली हैं। विशेष रूटों को छोड़कर सभी रूटों की बसें निरस्त कर 370 बसें परीक्षार्थियों की प्राथिमकता के अनुसार चलाई जाएंगी। अधिककतर बसें आगरा, हाथरस, मथुरा समेत आसपास के जनपदों पर विशेष रूप से चलेंगी। इसके अलावा अलीगढ़ जंक्शन व दादरी स्टेशन पर ट्रेनों के रैक रिजर्व में रहेंगे। इनका संचालन तत्कालिक परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर होगा। चार पैसेंजर ट्रेनों का संचालन समय से होगा। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा - 2025 के लिए छह और सात सितंबर को होनी है। शहर में दो दिन होने वाली परीक्षा में 74 हजार 304 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इसके लिए 37 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा देने के लिए जनपद से बाहर आने-जाने के लिए रोडवेज की 370 बसों को तैयार किया गया है। ट्रेन का टूंडला, हाथरस, अलीगढ़ में रहेगा ठहराव उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि परीक्षा को लेकर छह व सात सितंबर को गाड़ी संख्या 04496 गाजियाबाद-कानपुर सेंट्रल व गाड़ी संख्या 04498 गाजियाबाद-कानपुर सेंट्रल अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी का संचालन होगा। इन गाड़ियों का टूंडला, हाथरस, अलीगढ़ में ठहराव होगा। कुछ प्रमुख ट्रेनों के ठहराव की अवधि दो मिनट से बढ़ाकर पांच मिनट की गई है।

6 Sept 2025, 09:38:41 AM IST UPSSSC PET 2025 Live Updates : झांसी ,गाजियाबाद स्पेशल से आएंगे-जाएंगे 16 हजार पीईटी के लिए गाजियाबाद, झांसी से सेंट्रल स्टेशन तक छह व सात सितंबर को दो-दो फेरा अनारक्षित विशेष ट्रेनें चलेंगी। कई और ट्रेनों का संचालन भी किया गया है। झांसी व गाजियाबाद से स्पेशल ट्रेनों से परीक्षार्थी देरशाम कानपुर सेंट्रल आए। आगरा इंटरसिटी से परीक्षार्थी कब्जा करके गए। स्पेशल ट्रेनों से 16000 परीक्षार्थी आएंगे और जाएंगे। पीआरओ ने बताया गाजियाबाद-कानपुर सेंट्रल अनारक्षित परीक्षा विशेष 18 कोच की ट्रेन छह व सात सितंबर को दो फेरा चलेगी। यह गाजियाबाद से 2:20 बजे चलेगी। इटावा, फफूंद, रूरा होते हुए कानपुर सेंट्रल पर 10:10 बजे आएगी। ऐसे ही 11 कोच की एक अन्य अनारक्षित परीक्षा विशेष भी गाजियाबाद से शाम 7:00 बजे चलेगी। यह इटावा, फफूंद, रूरा होकर कानपुर सेंट्रल पर 3:20 बजे पहुंचेगी। इसके अलावा, पूर्वोत्तर रेलवे ने परीक्षा को ध्यान में रखते हुए फर्रूखाबाद-कानपुर सेंट्रल पैसेंजर व कासगंज-लखनऊ पैसेंजर का समय बदला है। फर्रुखाबाद से छह व सात सितंबर को फर्रुखाबाद-कानपुर सेंट्रल पैसेंजर अपने निर्धारित समय से तीन घंटा पुन: निर्धारण कर चलाई जाएगी। कासगंज से छह व सात सितंबर को कासगंज-लखनऊ पैसेंजर आधा घंटा पुन: निर्धारित कर 3:15 बजे प्रस्थान करेगी। ये ट्रेनें भी बनेंगी मददगार छह और सात सितंबर को मथुरा जंक्शन से ट्रेन सुबह 7:45 बजे चलेगी। झांसी मंडल के रेलवे जनसंपर्क अधिकारी मनोज सिंह ने बताया कि छह, सात सितंबर को आगरा छावनी से बांदा के बीच विशेष ट्रेन चलेगी। इसका ठहराव धौलपुर, ग्वालियर, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, मऊरानीपुर व महोबा जंक्शन पर भी होगा। आगरा छावनी से प्रस्थान सुबह 7:15 बजे होगा। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन से प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल तक विशेष ट्रेन पांच व छह सितंबर को चलेगी। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से गोविंदपुरी विशेष ट्रेन सात सितंबर को चलेगी। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से गोविंदपुरी के लिए छह व सात सितंबर को 13:30 बजे ट्रेन चलेगी।

6 Sept 2025, 09:37:26 AM IST UPSSSC PET 2025 Live Updates : वाराणसी में पांच रूटों पर पर्याप्त बसें लगाई गईं UPSSSC PET 2025 Live Updates : कैंट बस अड्डे पर प्रयागराज, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ और जौनपुर से अधिक परीक्षार्थियों के आने का अनुमान है। लिहाजा इन रूटों पर पर्याप्त बसें लगाई गई हैं। संचालन के लिए अतिरिक्त कर्मचारी भी लगे हैं। एआरएम (वाराणसी ग्रामीण और कैंट) विजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 50 बसें रिजर्व रखी गई हैं।

6 Sept 2025, 09:14:04 AM IST UPSSSC PET 2025 Live Updates : यूपी पीईटी अभ्यर्थियों के लिए रेलवे की स्पेशल ट्रेनें ( UP PET special trains ) UPSSSC PET 2025 Live Updates : यूपी पीईटी अभ्यर्थियों के लिए रेलवे की स्पेशल ट्रेनें ( UP PET special trains )

6 Sept 2025, 09:09:37 AM IST UPSSSC PET 2025 Live Updates : पीईटी अभ्यर्थियों के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का ऐलान UPSSSC PET 2025 Live Updates : पीईटी अभ्यर्थियों के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का ऐलान - 05331/05332 बलिया-आज़मगढ़-बलिया अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी 05 एवं 06 सितम्बर, 2025 को बलिया से 16.00 बजे तथा 06 एवं 07 सितम्बर, 2025 को आजमगढ़ से 19.30 बजे चलाई जाएगी। - 05347/05348 बलिया-आज़मगढ़-बलिया अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी 05 एवं 06 सितम्बर, 2025 को बलिया से 22.00 बजे तथा 06 एवं 07 सितम्बर,2025 को आजमगढ़ से 13.00 बजे चलाई जाएगी। - 05345/05346 छपरा-प्रयागराज रामबाग-छपरा अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी 05 व 06 सितम्बर, 2025 को छपरा से 18.30 बजे तथा 06 एवं 07 सितम्बर,2025 को प्रयागराज रामबाग से 10.00 बजे किया जाएगा। - 05343/05344 बनारस-प्रयागराज रामबाग-बनारस अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी 06 व 07 सितम्बर,2025 को बनारस से 08.30 बजे तथा 06 व 07 सितम्बर,2025 को प्रयागराज रामबाग से 04.30 बजे चलाई जाएगी। - 05327/05328 बलिया-प्रयागराज रामबाग-बलिया अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी बलिया से 05 व 06 सितम्बर,2025 को 21.10 बजे तथा प्रयागराज रामबाग से 06 व 07 सितंबर,2025 को 14.00 बजे चलाई जाएगी।

6 Sept 2025, 09:07:21 AM IST UPSSSC PET 2025 Live Updates : यूपी पीईटी स्पेशल ट्रेन लिस्ट - कब, कहां से कहां तक जाएंगी रेलगाड़ियां UPSSSC PET 2025 Live Updates : यूपी पीईटी स्पेशल ट्रेन लिस्ट - कब, कहां से कहां तक जाएंगी रेलगाड़ियां ● गाड़ी संख्या-05327 बलिया से रात 9.10 बजे प्रस्थान कर मऊ से 10:35 बजे, दूसरे दिन वाराणसी से 12:35 बजे प्रस्थान कर प्रयागराज रामबाग तड़के 03:30 बजे पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या-05328 प्रयागराज रामबाग से दिन में 2 बजे प्रस्थान कर वाराणसी से शाम 5 बजे, मऊ से शाम 6.55 बजे छूटकर रात 8.15 बजे बलिया पहुंचेगी। ● गाड़ी संख्या-05343 बनारस से सुबह 8.30 बजे प्रस्थान कर ज्ञानपुर रोड से सुबह 9.45 बजे होते दिन में 11:30 बजे प्रयागराज रामबाग पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या-05344 प्रयागराज रामबाग से तड़के 4.30 बजे प्रस्थान कर ज्ञानपुर रोड से सुबह 5.35 बजे छूटकर सुबह 7.30 बजे बनारस पहुंचेगी। ● गाड़ी संख्या-05345 छपरा से शाम 6.30 बजे प्रस्थान कर बलिया से शाम 7.40 बजे, गाजीपुर सिटी से रात 8.40 बजे, वाराणसी जं. से रात 10.25 बजे प्रस्थान कर देर रात 1.30 बजे प्रयागराज रामबाग पहुंचेगी। वापसी यात्रा में गाड़ी संख्या-05346 प्रयागराज रामबाग से सुबह 10 बजे प्रस्थान कर वाराणसी कैंट से दोपहर 1.50 बजे, गाजीपुर सिटी से दोपहर 3.35 बजे,बलिया से शाम 4.35 बजे छूटकर शाम 5.45 बजे छपरा पहुंचेगी। ● गाड़ी संख्या-05347 बलिया से रात 10 बजे प्रस्थान कर मऊ से रात 11.35 बजे, देर रात एक बजे आजमगढ़ आएगी। वापसी में गाड़ी संख्या-05348 आजमगढ़ से दोपहर एक बजे प्रस्थान कर मऊ से दोपहर 2.15 बजे छूटकर दोपहर 3.45 बजे बलिया पहुंचेगी। ● गाड़ी संख्या-05331 बलिया से शाम 4 बजे प्रस्थान कर मऊ से 5.35 बजे छूटकर शाम 7 बजे आजमगढ़ जाएगी। वापसी में गाड़ी संख्या-05332 आजमगढ़ से शाम 7.30 बजे प्रस्थान कर मऊ से रात 8.50 बजे छूटकर रात 9.45 बजे बलिया पहुंचेगी। ● गाड़ी संख्या-05333 आजमगढ़ से शाम 6 बजे प्रस्थान कर मऊ से रात 8.05 बजे प्रस्थान कर रात 9.30 बजे वाराणसी सिटी पहुंचेगी। वापसी यात्रा में गाड़ी संख्या-05334 वाराणसी सिटी से दिन में 1.50 बजे प्रस्थान कर मऊ से शाम 4.35 बजे छूटकर शाम 5.45 बजे आजमगढ़ पहुंचेगी। ● गाड़ी संख्या-05335 आजमगढ़ से सुबह 4 बजे चलेगी। मऊ से सुबह 5 बजे चलकर सुबह 7.30 बजे वाराणसी सिटी आएगी। वापसी में गाड़ी संख्या-05336 वाराणसी सिटी से रात 10.50 बजे प्रस्थान कर मऊ से देर रात 1.35 बजे और 2.45 बजे आजमगढ़ पहुंचेगी। ● गाड़ी संख्या-05338 आजमगढ़ से दोपहर 2 बजे प्रस्थान कर मऊ से दोपहर 3.05 बजे, भटनी से शाम 4.40 बजे, देवरिया सदर से शाम 5.15 बजे प्रस्थान कर शाम 6.30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी यात्रा में गाड़ी संख्या-05337 गोरखपुर से रात 8 बजे प्रस्थान कर देवरिया सदर से रात 9.20 बजे, भटनी से 9.40 बजे और मऊ से रात 11.05 बजे छूटकर देर रात 12.30 बजे आजमगढ़ पहुंचेगी। ● गाड़ी संख्या-05342 वाराणसी सिटी से सुबह 7.15 बजे प्रस्थान कर मऊ से सुबह 9.20 बजे, भटनी से सुबह 11.20 बजे, देवरिया सदर से 11.50 बजे प्रस्थान कर दोपहर 01 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

6 Sept 2025, 09:03:23 AM IST UPSSSC PET 2025 Live : यूपी पीईटी एग्जाम पैटर्न UPSSSC PET 2025 Live : पीईटी परीक्षा 100 अंकों और दो घंटे की होगी। इसमें नगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए चौथाई अंक काटा जाएगा।

6 Sept 2025, 09:03:23 AM IST UPSSSC PET 2025 Live : यूपी पीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैलिड रहेगा UPSSSC PET 2025 Live : यूपी पीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। इस भर्ती परीक्षा के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े ग्रुप सी लेवल के हजारों पदों को भरा जाएगा। सबसे पहले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा ( पीईटी ) होगी और इसके बाद भर्तियों के संबंध में विज्ञापन निकाल कर आयोग आवेदन लेगा। पीईटी स्कोर के आधार पर अलग-अलग भर्तियों में अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा/स्किल टेस्ट/शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

6 Sept 2025, 09:03:23 AM IST UPSSSC PET 2025 Live : यूपी पीईटी में नेगेटिव मार्किंग UPSSSC PET 2025 Live : नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक चौथाई अंक काटा जाएगा।

6 Sept 2025, 09:03:24 AM IST UPSSSC PET 2025 Live : ओएमआर शीट UPSSSC PET 2025 Live :ओएमआर शीट पर प्रश्न पेपर का सही क्रमांक डालना अनिवार्य है। ओएमआर शीट पर क्रमांक सही दर्ज नहीं होने पर शीट का मूल्यांकन नहीं होगा। ओएमआर शीट में किसी भी गोले को आधा ना भरें। गोला पूरा ना भरने से कंप्यूटर में आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न के लिए एक ही उत्तर को गोला करें। एक से ज्यादा गोला करने पर इस आंसर के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे।

6 Sept 2025, 09:03:24 AM IST UPSSSC PET 2025 Live : नीला या काला पैन लाएं साथ UPSSSC PET 2025 Live :अभ्यर्थियों को केवल ब्लैक या ब्लू बॉल पेन ही साथ लाने की अनुमति होगी।

6 Sept 2025, 09:03:24 AM IST UPSSSC PET 2025 Live : इन चीजों पर बैन UPSSSC PET 2025 Live : परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच और अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को लाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। उक्त सामग्रियों के उम्मीदवार के पास पाये जाने पर परीक्षार्थी दण्ड/अनुशासनिक कार्रवाई के भागी होंगे, जिसके तहत उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। आयोग की इस परीक्षा एवं आगामी परीक्षाओं में भाग लेने से उन्हें वंचित किया जा सकता है।

6 Sept 2025, 09:03:24 AM IST UPSSSC PET 2025 Live : कब बंद होंगे गेट UPSSSC PET 2025 Live : अभ्यर्थियों से एग्जाम शुरू होने से 2 घंटा पहले रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। एग्जाम शुरू होने से आधा घंटा पहले गेट बंद हो जाएंगे। यानी सुबह की शिफ्ट के पेपर में 9.30 बजे और दोपहर की शिफ्ट के पेपर में 2.30 बजे गेट बंद हो जाएंगे। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को एंट्री नहीं दी जाएगी। गेट बंद कराने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी। सभी केंद्रों पर परीक्षार्थियों के मोबाइल जमा कराने की व्यवस्था भी होगी।