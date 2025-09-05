UPSSSC PET 2025 : कल से है यूपीएसएसएससी पीईट का एग्जाम, भूल से भी न करें ये गलती; सपना रह जाएगा अधूरा

यूपीएसएसएससी पीईटी 2025 परीक्षा 6-7 सितंबर को होगी। 25 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होंगे। सही स्ट्रैटेजी और लास्ट-मोमेंट टिप्स अपनाकर आप अपनी सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं।

UPSSSC PET 2025 : उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के लिए अब निर्णायक घड़ी आ गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की बहुचर्चित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2025 इस बार 6 और 7 सितंबर को आयोजित होगी। इस परीक्षा को लेकर राज्यभर के युवाओं में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि ग्रुप B और ग्रुप C नौकरियों के लिए PET पास करना जरूरी शर्त है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ 25 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। ऐसे में परीक्षा के पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि इन परिस्थितियों में कहीं चूक होती है तो आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा।

UPSSSC PET 2025 : अपनी परीक्षा की शिफ्ट का रखें ध्यान पहली शिफ्ट: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

दूसरी शिफ्ट: दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र की लोकेशन दोबारा क्रॉस-चेक कर लें और समय से कम से कम एक घंटा पहले पहुंचें।

UPSSSC PET 2025 : परीक्षा केंद्र पर क्या ले जाना जरूरी है? एडमिट कार्ड

वैध फोटो आईडी (आधार, पैन, वोटर आईडी आदि)

बिना इन दस्तावेजों के एंट्री नहीं मिलेगी। UPSSSC PET 2025 : आखिरी समय की तैयारी टिप्स अक्सर उम्मीदवार परीक्षा से 1-2 दिन पहले घबराहट में गलतियां कर बैठते हैं। इस बार ऐसा न हो, इसलिए कुछ स्मार्ट मूव्स अपनाएं:

1. नया कुछ न पढ़ें: अब सिर्फ वही रिवाइज करें जो पहले पढ़ा है।

2. पेपर पैटर्न पर पकड़ बनाएं: PET में 100 सवाल, 100 अंक और हर गलत जवाब पर -0.25 की नेगेटिव मार्किंग है।

3. मॉक टेस्ट और पुराने पेपर हल करें: टाइम मैनेजमेंट और स्पीड बढ़ाने का सबसे असरदार तरीका।

4. स्मार्ट अटेम्प्ट करें: आसान और कॉन्फिडेंस वाले सवाल पहले हल करें, मुश्किल सवाल बाद में छोड़ें।

5. शॉर्ट नोट्स से करें रिवीजन: खुद के बनाए नोट्स ही फोकस में रखें।

6. हेल्थ का ध्यान रखें: नींद पूरी करें, हल्का-फुल्का खाएं और पानी पर्याप्त पिएं।