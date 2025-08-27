UPSSSC PET 2025 exam city slip OUT at upsssc.gov.in know exam pattern syllabus UPSSSC PET 2025 Exam: यूपी पीईटी 2025 परीक्षा से पहले जान लीजिए एग्जाम पैटर्न, upsssc.gov.in पर एग्जाम सिटी स्लिप जारी, Career Hindi News - Hindustan
UPSSSC PET 2025 Exam: यूपी पीईटी 2025 परीक्षा से पहले जान लीजिए एग्जाम पैटर्न, upsssc.gov.in पर एग्जाम सिटी स्लिप जारी

UPSSSC PET Exam City Download Pdf : यूपीएसएसएससी की ओर से पीईटी प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2025 की एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। अगर आप परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो आपको यूपी पीईटी 2025 परीक्षा का एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 04:52 PM
UPSSSC PET Exam Pattern Syllabus Download Pdf : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से आज 27 अगस्त 2025 को पीईटी प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2025 की एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे। अगर आप परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो आपको यूपी पीईटी 2025 परीक्षा का एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। आइए आपको UPSSSC PET का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बताते हैं।

यूपीएसएसएससी पीईटी परीक्षा का आयोजन 6 और 7 सितंबर को दो शिफ्टों में किया जाएगा। पहली शिफ्ट का समय सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर तीन से पांच बजे तक निर्धारित किया गया है। यूपी पीईटी का स्कोर तीन साल तक वैलिड होगा। यानी कि अगर अभ्यर्थी परीक्षा एक बार पास करने के बाद अगले तीन साल तक ग्रुप 'C' की सभी भर्तियों के लिए आवेदन कर सकता है।

UPSSSC PET Exam Pattern: यूपी पीईटी एग्जाम पैटर्न

यूपी पीईटी परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का कुल अंक 100 होगा। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षा में उम्मीदवारों से ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीप्ल च्वाॅइस क्वेश्चन (MCQ) पूछे जाएंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे जाएंगे।

UPSSSC PET 2025 Syllabus: यूपी पीईटी परीक्षा सिलेबस

1. भारतीय इतिहास- 5 अंक

2. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन- 5 अंक

3. भूगोल- 5 अंक

4. भारतीय अर्थव्यवस्था- 5 अंक

5. भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन- 5 अंक

6. सामान्य विज्ञान- 5 अंक

7. प्रारंभिक अंकगणित- 5 अंक

8. सामान्य हिन्दी- 5 अंक

9. सामान्य इंग्लिश- 5 अंक

10. लॉजिक एंड रीजनिंग- 5 अंक

11. करेंट अफेयर्स- 10 अंक

12. जनरल अवेयरनेस- 10 अंक

13. अपठित हिन्दी गद्यांश - 10 अंक

14. ग्राफ की व्याख्या- 10 अंक

15. तालिका की व्याख्या- 10 अंक

