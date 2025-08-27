UPSSSC PET 2025 Exam City Download pdf Sarkari Result UP PET admit card later upsssc pet exam city details link UPSSSC PET Exam City Download Link : यूपी पीईटी एग्जाम सिटी upsssc.gov.in पर जारी, एडमिट कार्ड बाद में, Career Hindi News - Hindustan
UPSSSC PET Exam City Download Pdf : यूपीएसएसएससी ने पीईटी 2025 की एग्जाम सिटी upsssc.gov.in पर जारी कर दी है। नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी इसे अपना एडमिट कार्ड न समझें। एडमिट कार्ड बाद में जारी होंगे।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 01:39 PM
UPSSSC PET Exam City Download Pdf , upsssc.gov.in : यूपीएसएसएससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पीईटी प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2025 की एग्जाम सिटी जारी कर दी है। राज्य के करीब 25 लाख युवाओं को इसका इंतजार था। ये अभ्यर्थी अपनी एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी इसे अपना एडमिट कार्ड न समझें। एडमिट कार्ड बाद में जारी होंगे। एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप व एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जेंडर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा। इस बार पीईटी के लिए 25 लाख युवाओं ने आवेदन किया है।

यूपीएसएसएससी पीईटी परीक्षा का आयोजन 6 और 7 सितंबर को दो शिफ्टों में किया जाएगा। पहली शिफ्ट का समय सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर तीन से पांच बजे तक निर्धारित किया गया है। यूपी पीईटी का स्कोर तीन साल तक वैलिड होगा। यानी कि अगर अभ्यर्थी परीक्षा एक बार पास करने के बाद अगले तीन साल तक ग्रुप 'C' की सभी भर्तियों के लिए आवेदन कर सकता है।

UPSSSC PET Exam City : यूं डाउनलोड करें यूपीएसएसएससी पीईटी एग्जाम सिटी

- स्टेप -1 - https://upsssc.gov.in पर जाएं।

⦁ होम पेज पर दिख रहे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जनपद अग्रिम सूचना विवरण के लिंक पर क्लिक करें।

⦁ नया पेज खुलने पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि व जेंडल डिटेल्स डालें।

⦁ - वेरिफिकेशन कोड डालकर सब्मिट करें।

⦁ आपकी स्क्रीन पर एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप आ जाएगी। इसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लें।

इन पदों पर भर्ती के लिए यूपी पीईटी जरूरी

यूपी एएनएम मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग, राजस्व लेखपाल पद, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, आईटीआई अनुदेशक, सम्मिलित तकनीकी सेवा, वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी, एक्स-रे टेक्नीशियन, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, राजस्व विभाग में जूनियर असिस्टेंट, अकाउंटेंट एवं ऑडिटर, गन्ना विभाग में सर्वेयर आदि पदों पर भर्ती के लिए पहले पीईटी में बैठना होता है। इन पदों पर भर्ती के लिए पीईटी अनिवार्य है।

यूपी पीईटी एग्जाम पैटर्न-

यूपी पीईटी परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का कुल अंक 100 होगा। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षा में उम्मीदवारों से ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीप्ल च्वाॅइस क्वेश्चन (MCQ) पूछे जाएंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे जाएंगे।

