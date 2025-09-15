UPSSSC PET 2025 Answer key objection window closes soon raise objections now at UPSSSC PET 2025: यूपी पीईटी 2025 आंसर-की पर फौरन दर्ज करें आपत्ति, अंतिम तिथि नजदीक, Career Hindi News - Hindustan
UPSSSC PET 2025: यूपी पीईटी 2025 आंसर-की पर फौरन दर्ज करें आपत्ति, अंतिम तिथि नजदीक

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 01:30 PM
UPSSSC PET 2025 Answer Key Challenge: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से जल्द ही प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा (PET), 2025 की आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो को बंद कर दिया जाएगा। अगर आप ने अभी तक आपत्ति दर्ज नहीं की है तो फौरन आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं। यूपीएसएसएससी की ओर से यूपी पीईटी 2025 की आंसर-की 11 सितंबर 2025 को जारी की गई थी। आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को 17 सितंबर 2025 तक का समय दिया गया है। अंतिम तिथि के बाद दर्ज आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

यूपीएसएसएससी पीईटी परीक्षा का आयोजन 6 और 7 सितंबर को दो शिफ्टों में किया गया था। पहली शिफ्ट का समय सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर तीन से पांच बजे तक निर्धारित किया गया था। यूपी पीईटी 2025 कि दो दिन की परीक्षा में 1941993 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। यूपीएसएसएससी पीईटी 2025 के लिए 25,31,996 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। यूपी पीईटी का स्कोर तीन साल तक वैलिड होगा। यानी कि अगर अभ्यर्थी परीक्षा एक बार पास करने के बाद अगले तीन साल तक ग्रुप 'C' की सभी भर्तियों के लिए आवेदन कर सकता है।

अगर उम्मीदवारों को लगता है कि आंसर की में दिए गए प्रश्न का उत्तर गलत है तो वे अपनी आपत्ति ऑब्जेक्शन विंडों पर जाकर दर्ज कर सकते हैं। उम्मीदवारों को हर एक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 100 रुपये फीस देनी होगी। उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई आपत्ति को विषय एक्सपर्ट के एक पैनल द्वारा चेक कराया जाएगा। विषय एक्सपर्ट की राय के अनुसार ही फाइनल आंसर की को तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पर रिजल्ट को तैयार किया जाएगा।

UPSSSC PET 2025 Objection Window: यूपीएसएसएससी पीईटी 2025 आंसर-की पर आपत्ति कैसे दर्ज करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको यूपी पीईटी 2025 ऑब्जेक्शन विंडो पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपनी जन्मतिथि और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आप उस प्रश्न को चुनिए, जिस पर आपको आपत्ति दर्ज करनी है।

5. इसके बाद आप अपने उत्तर के समर्थन से संबंधित डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए।

6. अब आप आपत्ति दर्ज करने की फीस जमा कीजिए और सबमिट कर दीजिए।

