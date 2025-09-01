upsssc pet 2025 admit card release last time preparation tips and exam pattern UPSSSC PET 2025: परीक्षा की उलटी गिनती शुरू, आखिरी वक्त में ऐसे दें तैयारी को धार, Career Hindi News - Hindustan
UPSSSC PET 2025: परीक्षा की उलटी गिनती शुरू, आखिरी वक्त में ऐसे दें तैयारी को धार

UPSSSC PET 2025: यूपीएसएसएससी पीईटी 2025 की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि सही रणनीति, अभ्यास और आत्मविश्वास के साथ तैयारी की जाए।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 05:18 PM
UPSSSC PET 2025: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की बहुप्रतीक्षित PET 2025 के लिए अब उलटी गिनती शुरू हो गई है। आयोग ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं और परीक्षार्थी इन्हें आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 6 और 7 सितंबर को राज्यभर के विभिन्न केंद्रों पर दो-दो पालियों में आयोजित होगी।

यूपीएसएसएससी पीईटी को ग्रुप बी और सी की सरकारी नौकरियों का पहला दरवाजा कहा जाता है। इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को आगे मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू जैसी चयन प्रक्रियाओं में शामिल होने का मौका मिलता है।

UPSSSC PET 2025 : परीक्षा पैटर्न

पीईटी 2025 ऑफलाइन (ओएमआर आधारित) मोड में होगी। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, जिनके लिए 100 अंक निर्धारित हैं। परीक्षार्थियों को 2 घंटे का समय मिलेगा। हर सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा जबकि गलत जवाब देने पर 0.25 अंक काटे जाएंगे। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी।

विषयों में सामान्य ज्ञान, हिंदी, रीजनिंग, गणित, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स और डेटा इंटरप्रिटेशन शामिल हैं। खास बात यह है कि unseen passages, ग्राफ और टेबल एनालिसिस जैसे हिस्सों से लगभग 30 अंक के सवाल पूछे जाएंगे।

UPSSSC PET 2025 : कैसे दें अपनी तैयारी को धार

इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए रणनीति और निरंतर अभ्यास सबसे अहम हैं। कुछ प्रमुख तैयारी टिप्स इस प्रकार हैं:

  • सिलेबस और पैटर्न समझें: हर विषय की वेटेज और प्रश्नों की प्रकृति को पहले से जानना जरूरी है।
  • परीक्षा तक टाइमटेबल बनाएं: सुबह थ्योरी वाले विषयों को समय दें और शाम को रिविजन व मॉक टेस्ट हल करें।
  • करंट अफेयर्स व जीके पर पकड़ मजबूत करें: यूपी से जुड़ी घटनाएं, राष्ट्रीय- अंतरराष्ट्रीय खबरें और पुरस्कारों पर ध्यान दें।
  • गणित व रीजनिंग का अभ्यास करें: बेसिक कांसेप्ट्स और शॉर्टकट मैथड्स से तेजी लाएं।
  • हिंदी भाषा पर पकड़ बनाएं: व्याकरण, मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम और पठन कौशल को रोजाना सुधारें।
  • डेटा इंटरप्रिटेशन व कॉम्प्रिहेंशन: ग्राफ, टेबल और पैसेज का अभ्यास करें क्योंकि इनसे अच्छे-खासे अंक मिलते हैं।
  • पिछले साल के पेपर व मॉक टेस्ट: समय प्रबंधन और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए लगातार हल करें।

अब जबकि एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और परीक्षा की तारीख नजदीक है, अभ्यर्थियों के लिए यह अंतिम समय सबसे निर्णायक साबित होगा। लगातार अभ्यास, सही रणनीति और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। जो परीक्षार्थी इस मौके का सही इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए यूपीएसएसएससी पीईटी सरकारी नौकरी की ओर बड़ा कदम साबित होगी।

