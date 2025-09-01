UPSSSC PET 2025 Admit Card Out : खत्म हुआ इंतजार, यूपीएसएसएससी पीईटी परीक्षा एडमिट कार्ड जारी

UPSSSC PET 2025 Admit Card Out: लाखों उम्मीदवारों का इंतजार अब खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा 6 और 7 सितंबर 2025 को राज्यभर में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार अब अपना प्रवेश पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य है। इस पर उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि, परीक्षा केंद्र और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज रहती है। आयोग ने परीक्षार्थियों को सलाह दी है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें लिखी सभी डिटेल्स को ध्यान से जांच लें।