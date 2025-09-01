UPSSSC PET 2025 Admit Card Out : खत्म हुआ इंतजार, यूपीएसएसएससी पीईटी परीक्षा एडमिट कार्ड जारी
UPSSSC PET 2025 Admit Card Out: लाखों उम्मीदवारों का इंतजार अब खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा 6 और 7 सितंबर 2025 को राज्यभर में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार अब अपना प्रवेश पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य है। इस पर उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि, परीक्षा केंद्र और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज रहती है। आयोग ने परीक्षार्थियों को सलाह दी है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें लिखी सभी डिटेल्स को ध्यान से जांच लें।
UPSSSC PET 2025 Admit Card Out : एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें
- आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर “PET 2025 Admit Card” लिंक पर क्लिक करें।
- अपना पंजीकरण नंबर, जन्मतिथि और लिंग विवरण भरें।
- सबमिट करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
- इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें।
UPSSSC PET 2025 Admit Card Out : परीक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी
- तारीख: 6 और 7 सितंबर 2025
- शिफ्ट: हर दिन दो शिफ्टों में परीक्षा आयोजित होगी
उम्मीदवार पहले से ही आयोग की वेबसाइट पर जाकर एडवांस एग्जाम सिटी इंफॉर्मेशन स्लिप चेक कर सकते हैं।
UPSSSC PET 2025 Admit Card Out : परीक्षा हॉल में क्या ले जाना होगा?
परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी और एक वैध फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस) साथ रखना अनिवार्य है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर लिखी जानकारी जैसे परीक्षा की तारीख, समय, केंद्र का पता और व्यक्तिगत विवरण को ध्यान से जांच लें।