UPSSSC PET 2025 Admit Card : आ गया एडमिट कार्ड का लिंक, upsssc.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

Hindi Newsकरियर न्यूज़upsssc pet 2025 admit card download link exam date 6 and 7 september

UPSSSC PET 2025 Admit Card : यूपीएसएसएससी ने पीईटी 2025 के लिए सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड लिंक जारी कर दिए हैं। परीक्षा 6 और 7 सितंबर को होगी।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 02:47 PM
UPSSSC PET 2025 Admit Card : यूपी में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) 2025 के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। इसके साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, उनके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है। यह जानकारी मेल के जरिए आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को भेजी भी गई है।

UPSSSC PET 2025 Admit Card : एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

पंजीकृत अभ्यर्थी मेल में दिए गए लिंक के जरिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही मेल में इस बात का जिक्र किया गया है कि उनका सेंटर किस शहर में हैं।

इसके अलावा यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि, खबर लिखे जाने तक एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।

UPSSSC PET 2025 Admit Card : स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

1. आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर “UPSSSC PET 2025 Admit Card” लिंक पर क्लिक करें।

3. नया पेज खुलेगा, जहां लॉगिन डिटेल्स भरें।

4. एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।

5. उसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।

UPSSSC PET 2025 : कब होगा एग्जाम?

आयोग ने साफ किया है कि UPSSSC PET 2025 परीक्षा 6 और 7 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा राज्य की ग्रुप-सी भर्तियों के लिए प्रारंभिक पात्रता टेस्ट है, जिसके आधार पर आगे की भर्ती प्रक्रिया तय होती है।

