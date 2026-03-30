UPSSSC Recruitment 2026: बंपर भर्तियां! 2285 पदों पर लोअर सबोर्डिनेट परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी, जानें पूरी डिटेल
UPSSSC ने कंबाइंड लोअर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जाम 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 29 मई, 2026 से 2285 ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें। एलिजिबिलिटी और डिटेल्स चेक करें।
UPSSSC Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लाखों नौजवानों के लिए एक बेहद शानदार खबर सामने आई है। लंबे समय से जिस भर्ती का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार उसकी आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। अगर आप भी यूपी में एक अच्छी और रुतबे वाली सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो अपनी कमर कस लीजिए। । उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC), लखनऊ ने 'सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (स्नातक स्तरीय) मुख्य परीक्षा-2026' का विज्ञापन जारी कर दिया है। यह उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका है जो ग्रेजुएट हैं और सरकारी महकमे में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। आइए इस बंपर भर्ती से जुड़ी हर एक छोटी-बड़ी और काम की जानकारी विस्तार से समझते हैं।
UPSSSC Recruitment 2026: कुल कितने पदों पर निकली है भर्ती?
इस विज्ञापन के तहत उत्तर प्रदेश के अलग-अलग विभागों में कुल 2285 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। इस भर्ती में कोषागार निदेशालय, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, नगर निकाय निदेशालय और चकबंदी आयुक्त कार्यालय जैसे कई अहम विभागों में नियुक्तियां दी जाएंगी।पदों की बात करें तो इसमें कई शानदार पोस्ट शामिल हैं -
- सहायक कोषागार लेखाकार: 548 पद
- लेखा परीक्षक: 419 पद
- अमीन / नीलामकर्ता: 323 पद
- अधिशासी अधिकारी (Executive Officer): 238 पद
- लिपिक सह टंकक / लेखा लिपिक: 229 पद
- सहायक चकबन्दी अधिकारी: 168 पद
UPSSSC Recruitment 2026: कब से कर सकते हैं आवेदन?
इस शानदार भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 29 मई 2026 से शुरू होने जा रही है। उम्मीदवार 18 जून 2026 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं और फीस जमा कर सकते हैं। अगर फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हो जाती है, तो उसमें सुधार (करेक्शन) करने और फीस समायोजन की आखिरी तारीख 25 जून 2026 तय की गई है। ध्यान रहे, 18 जून के बाद कोई भी नया आवेदन कुबूल नहीं किया जाएगा।
UPSSSC Recruitment 2026: कौन कर सकता है अप्लाई?
इस भर्ती के लिए हर कोई आवेदन नहीं कर सकता। आयोग ने साफ तौर पर बताया है कि इस मुख्य परीक्षा में वही लोग बैठ सकते हैं जिन्होंने 'प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025' (PET-2025) दी हो और जिनके पास आयोग द्वारा जारी किया गया वैलिड स्कोर कार्ड हो।
अगर आपके PET-2025 में शून्य (Zero) या उससे कम (Negative) नंबर आए हैं, तो आप इस परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा, इन पदों के लिए भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना लाजमी है। उम्र सीमा की बात करें तो ज्यादातर पदों के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 40 साल रखी गई है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के मुताबिक उम्र में छूट भी मिलेगी।
UPSSSC Recruitment 2026: आवेदन की फीस और तरीका
UPSSSC ने आवेदन प्रक्रिया को बेहद आसान रखा है। सभी वर्गों (अनारक्षित, ओबीसी, एससी, एसटी) के उम्मीदवारों को आवेदन के समय सिर्फ 25 रुपये की ऑनलाइन प्रक्रिया फीस देनी होगी। आवेदन करने के लिए आपको UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाना होगा। वहां आप अपने PET-2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर आने वाले OTP के जरिए लॉगिन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI के जरिए किया जा सकता है।
UPSSSC Recruitment 2026: कैसा होगा परीक्षा का पैटर्न?
चयन की पूरी प्रक्रिया मुख्य लिखित परीक्षा पर टिकी होगी। यह परीक्षा कुल 100 नंबरों की होगी, जिसमें 100 बहुविकल्पीय (Objective) सवाल पूछे जाएंगे। पेपर हल करने के लिए आपको 2 घंटे (120 मिनट) का समय मिलेगा। उम्मीदवारों को यह बात खास तौर पर ध्यान रखनी चाहिए कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी लागू है। हर गलत जवाब पर 0.25 (यानी एक चौथाई) नंबर काट लिए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव