UPSSSC Vacancy 2026: यूपी में निकली युवाओं के लिए बंपर वैकेंसी, 2285 पदों पर करें अभी आवेदन
UPSSSC Lower PCS Vacancy 2026: उत्तर प्रदेश में 2000 से ज्यादा लोअर पीसीएस पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
UPSSSC Lower PCS 2026: उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए साल 2026 का सबसे बड़ा और शानदार अवसर सामने आया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने 'सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा' (Lower PCS) सामान्य चयन मुख्य परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से 2,285 पदों को भरा जाएगा। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन से जुड़ी जरूरी तारीखें
ऑनलाइन फॉर्म भरने और शुल्क जमा करने की शुरुआत 29 मई 2026 से हो चुकी है।ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करने और फीस भुगतान की आखिरी तारीख 28 जून 2026 निर्धारित की गई है। यदि फॉर्म भरते समय कोई मानवीय भूल या गलती हो जाती है, तो उसमें सुधार करने के लिए उम्मीदवारों को 25 जून 2026 तक का समय दिया जाएगा।
2,285 पदों का पूरा श्रेणीवार विवरण
लोअर पीसीएस के कुल 2,285 पदों में अनारक्षित वर्ग (General) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सबसे अधिक 1030 पद तय किए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कुल 563 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के आवेदकों के लिए कुल 421 सीटें निर्धारित की गई हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए कुल 222 पद आवंटित हैं।अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कुल 49 पदों पर भर्ती की जाएगी।
अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता और शॉर्टलिस्टिंग का नियम
शैक्षणिक योग्यता: आवेदकों के पास देश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री होना अनिवार्य है। कुछ विशिष्ट तकनीकी पदों के लिए विशेष शैक्षणिक योग्यता भी मांगी जा सकती है। पीईटी-2025 के स्कोर के आधार पर ही उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
आयु सीमा: उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (1 जुलाई 2026 के आधार पर), जिसमें उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्गों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
आवेदन शुल्क की पूरी जानकारी
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी श्रेणी के उम्मीदवारों को ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से केवल ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करना होगा। सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए मात्र 25 रुपये का ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क निर्धारित किया गया है।
इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय में वेबसाइट पर आने वाले भारी ट्रैफिक और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर समय से पहले अपना आवेदन और शुल्क जमा कर दें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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