UPSSSC Lower PCS 2026 : लोअर पीसीएस के 2285 पदों के लिए कल से शुरू हो रहे आवेदन, क्या है योग्यता; आखिरी तारीख कब
यूपीएसएसएससी लोअर पीसीएस भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 मई से शुरू जाएगी। इसके मद्देनजर 2285 पदों पर भर्ती होगी।
UPSSSC Lower PCS 2026 : उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएसएससी ने लोअर पीसीएस भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया कल यानी 29 मई से शुरू कर दी जाएगी। लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेगें। इस भर्ती अभियान के तहत अलग-अलग विभागों में कुल 2285 पद भरे जाएंगे। खास बात यह है कि आवेदन करने के लिए पीईटी 2025 पास होना जरूरी रखा गया है।
किन पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती के जरिए कई अहम पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें मंडी पर्यवेक्षक ग्रेड 2, जिला सहायक टीकाकरण अधिकारी समेत कई विभागीय पद शामिल हैं। आयोग की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक अलग अलग विभागों में जरूरत के हिसाब से उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।
कौन कर सकता है आवेदन
लोअर पीसीएस 2026 परीक्षा में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने पीईटी 2025 परीक्षा पास की हो। इसके अलावा उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 40 साल तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के मुताबिक उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी।
आवेदन शुल्क कितना रखा गया
इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क काफी कम रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार आवेदन कर सकें। सभी वर्गों के लिए आवेदन शुल्क केवल 25 रुपये तय किया गया है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।
चयन प्रक्रिया कैसे होगी
यूपीएसएसएससी लोअर पीसीएस 2026 भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा। सबसे पहले मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। इस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा ऑफलाइन माध्यम में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में परीक्षा दे सकेंगे।
जरूरी तारीखें याद रखें
इस भर्ती से जुड़ी तारीखों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आवेदन प्रक्रिया 29 मई 2026 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 जून 2026 तय की गई है। वहीं आवेदन पत्र में सुधार करने की आखिरी तारीख 25 जून 2026 रखी गई है।
ऐसे करें आवेदन
उम्मीदवार सबसे पहले upsssc.gov.in पर जाएं। वहां पीईटी 2025 जानकारी की मदद से प्रवेश करें। इसके बाद “लोअर पीसीएस 2026” आवेदन लिंक पर क्लिक करें। अब मांगी गई सभी जरूरी जानकारी भरें। इसके बाद फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें। फिर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करें। सभी जानकारी जांचने के बाद आवेदन पत्र जमा कर दें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान
उम्मीदवार आवेदन करते समय अपनी सभी जानकारी ध्यान से भरें। गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द भी हो सकता है। फोटो और दस्तावेज तय प्रारूप में ही अपलोड करें। अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन पूरा कर लेना बेहतर रहेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव