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UPSSSC Vacancy: यूपी में पशुधन प्रसार अधिकारी के 1251 पदों पर निकली भर्ती, जानिए कौन कर सकता है आवेदन

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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Latest Govt Jobs 2026: यूपीएसएसएससी ने उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी के 1,251 पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य उम्मीदवार 9 सितंबर 2026 से आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

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सरकारी नौकरी 2026

UPSSSC Livestock Extension Officer Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने राज्य के पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी के 1,251 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन प्रक्रिया

आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवोदन प्रक्रिया 9 सितंबर 2026 से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2026 तय की गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2026 तय की गई है। अभ्यर्थी 6 अक्टूबर 2026 तक आवेदन फॉर्म में सुधार/संशोधन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें ताकि अंतिम दिनों में वेबसाइट सर्वर पर किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना न करना पड़े।

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शैक्षणिक योग्यता

पशुधन प्रसार अधिकारी पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास ये योग्यताएं होना अनिवार्य है:

यूपीएसएसएससी पीईटी स्कोरकार्ड: अभ्यर्थियों के पास आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) का वैलिड स्कोरकार्ड होना जरूरी है। इसी PET स्कोर के आधार पर ही उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

शैक्षणिक योग्यता: आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बायोलॉजी या कृषि विज्ञान विषय के साथ 12वीं (इंटरमीडिएट) की परीक्षा पास की हो या पशुपालन व डेयरी में डिप्लोमा या समकक्ष डिग्री हासिल की हो।

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आयु सीमा

इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।

मात्र 25 रुपये है आवेदन शुल्क

इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि आयोग ने सभी वर्गों (General, OBC, EWS, SC, ST) के लिए आवेदन शुल्क महज 25 रुपये तय किया है, जिसे ऑनलाइन मोड में चुकाया जा सकता है।

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चयन प्रक्रिया

अभ्यर्थियों का चयन दो चरणों के माध्यम से किया जाएगा:

PET स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग: सबसे पहले प्राप्त आवेदनों में से उम्मीदवारों को उनके PET मार्क्स के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा।

मुख्य लिखित परीक्षा: शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को UPSSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली विषय-विशेष मुख्य लिखित परीक्षा देनी होगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

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प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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