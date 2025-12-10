Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
UPSSSC Lekhpal Vacancy : यूपी लेखपाल भर्ती में PET का कितना स्कोर रहेगा सेफ, देखें संभावित कटऑफ

UPSSSC Lekhpal Vacancy : लाखों युवाओं को अब यह सवाल परेशान कर रहा है कि पीईटी का कितना स्कोर (नॉर्मलाइज्ड स्कोर) उनके लिए लेखपाल भर्ती में सेफ रहेगा। कितने पीईटी स्कोर पर उन्हें लेखपाल मुख्य परीक्षा में बैठने की इजाजत मिल जाएगी।

Dec 10, 2025 04:44 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
UPSSSC Lekhpal Vacancy : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) की ओर से पीईटी रिजल्ट जारी होने के बाद अब लाखों अभ्यर्थियों को नई लेखपाल भर्ती का इंतजार है। लेखपाल के 7994 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव है। बताया जा रहा है कि लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। लाखों युवाओं को अब यह सवाल परेशान कर रहा है कि पीईटी का कितना स्कोर (नॉर्मलाइज्ड स्कोर) उनके लिए लेखपाल भर्ती में सेफ रहेगा। कितने पीईटी स्कोर पर उन्हें लेखपाल मुख्य परीक्षा में बैठने की इजाजत मिल जाएगी। वर्ष 2022 में लेखपाल के 8085 पदों पर भर्ती निकली थी जिसके लिए करीब 14 लाख आवेदन आए थे। इस बार भी लाखों आवेदन आने की उम्मीद है। सवाल सिर्फ यह है कि मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट होने की कटऑफ क्या रह सकती है।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछली लेखपाल भर्ती में मुख्य परीक्षा के लिए अनारक्षित वर्ग की कटऑफ 62.96 रही थी। इस बार यह 66 के आसपास रह सकती है। एससी के लिए 62, एसटी की 46, ओबीसी के लिए 64 और ईडब्ल्यूएस की 64 रह सकती है।

वर्ष 2022 की भर्ती में मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए यूपी लेखपाल की कटऑफ क्या रही थी

किस वर्ग का कितना कटऑफ

लंबवत आरक्षण

अनारक्षित 62.96

अनुसूचित जाति 61.80

अनुसूचित जनजाति 44.71

अन्य पिछड़ा वर्ग 62.96

ईडब्ल्यूएस 62.96

क्षैतिज आरक्षण

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 49.84

विकलांगजन 51.12

महिला 64.74

भूतपूर्व सैनिक 00.74

